/बारां में खौफनाक वारदात: घर के अंदर मिला शख्स का खून से सना शव, बेटे पर हत्या का शक!

Baran News: बारां जिले के छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के अमलावदा आली गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर छीपाबड़ौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घनश्याम पुत्र रंगलाल मीणा निवासी अमलावदा आली के रूप में हुई है. उसका शव उसके ही घर पर पड़ा मिला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और वारदात से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने की कार्रवाई शुरू की.

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भाई ने दी रिपोर्ट, बेटे पर जताया हत्या का शक

मामले में मृतक के भाई शिवप्रकाश पुत्र रंगलाल मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में घनश्याम की हत्या का शक उसके बेटे सुरेंद्र मीणा पर जताया गया है. शिकायत के मुताबिक, हत्या में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

पुलिस अब रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. हत्या किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से पड़ताल कर रही है.

घटना के बाद से सुरेंद्र फरार

पिता की हत्या के आरोप के बाद से सुरेंद्र मीणा फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही छीपाबड़ौद थानाधिकारी गंभीर सिंह कसाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ मामले से संबंधित जानकारी जुटाई.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में भी उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों को लेकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही वारदात से जुड़ी परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

पुलिस घटनास्थल से मिले तथ्यों, परिजनों की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. फिलहाल मुख्य संदिग्ध सुरेंद्र मीणा की तलाश जारी है.