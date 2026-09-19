Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /बारां में खौफनाक वारदात: घर के अंदर मिला शख्स का खून से सना शव, बेटे पर हत्या का शक!

बारां में खौफनाक वारदात: घर के अंदर मिला शख्स का खून से सना शव, बेटे पर हत्या का शक!

Baran News: बारां के अमलावदा आली गांव में घर पर एक व्यक्ति का शव मिला. मृतक के भाई ने उसके बेटे पर हत्या का शक जताया है. रिपोर्ट में कुल्हाड़ी के इस्तेमाल की बात सामने आई है. घटना के बाद से संदिग्ध बेटा फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 19, 2026, 07:20 AM IST | Updated:Sep 19, 2026, 07:20 AM IST
बारां में खौफनाक वारदात: घर के अंदर मिला शख्स का खून से सना शव, बेटे पर हत्या का शक!
Image Credit: बारां में पिता की हत्या से सनसनी.

Baran News: बारां जिले के छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के अमलावदा आली गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर छीपाबड़ौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घनश्याम पुत्र रंगलाल मीणा निवासी अमलावदा आली के रूप में हुई है. उसका शव उसके ही घर पर पड़ा मिला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और वारदात से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने की कार्रवाई शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

भाई ने दी रिपोर्ट, बेटे पर जताया हत्या का शक

मामले में मृतक के भाई शिवप्रकाश पुत्र रंगलाल मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में घनश्याम की हत्या का शक उसके बेटे सुरेंद्र मीणा पर जताया गया है. शिकायत के मुताबिक, हत्या में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

पुलिस अब रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. हत्या किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से पड़ताल कर रही है.

घटना के बाद से सुरेंद्र फरार

पिता की हत्या के आरोप के बाद से सुरेंद्र मीणा फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही छीपाबड़ौद थानाधिकारी गंभीर सिंह कसाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ मामले से संबंधित जानकारी जुटाई.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में भी उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों को लेकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही वारदात से जुड़ी परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

पुलिस घटनास्थल से मिले तथ्यों, परिजनों की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. फिलहाल मुख्य संदिग्ध सुरेंद्र मीणा की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Alwar Murder Case: कार से कुचलकर 3 दोस्तों की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पकड़ा

उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपती, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव

Explainer: भंवरी देवी हत्याकांड में क्यों बढ़ रहा आक्रोश, क्या है ये मामला? दोनों बेटियां अस्पताल से डिस्चार्ज, लेकिन 22 दिन बाद भी परिवार को इंसाफ का इंतजार!

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Baran news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में खौफनाक वारदात: घर के अंदर मिला शख्स का खून से सना शव, बेटे पर हत्या का शक!
2
3
4
5