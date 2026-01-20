बारां के जंगलों में गिद्धों की वापसी, हाईवे पर दिखा दुर्लभ गिद्धों का झुंड, पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह

Rajasthan News: बारां के भंवरगढ़ और शाहाबाद क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक दुर्लभ गिद्धों का झुंड देखा गया है.'प्रकृति के सफाईकर्मी' कहे जाने वाले इन पक्षियों की वापसी से क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक सुधार और बीमारियों के खतरे में कमी की उम्मीद जगी है.
Baran forest wildlife News: राजस्थान का बारां जिला एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए खुशहाली का संदेश लेकर आया है. पिछले कुछ दशकों से विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके 'प्रकृति के सफाईकर्मी' यानी गिद्धों (Vultures) की वापसी के संकेत मिले हैं. भंवरगढ़ के पास हाईवे पर दो दर्जन से अधिक गिद्धों का झुंड एक साथ दिखाई दिया है, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) में सुधार की नई उम्मीद जगा दी है.
भंवरगढ़ और शाहाबाद बने सुरक्षित बसेरा
इससे पहले बारां के गणेशपुरा नाका और कपिलधारा क्षेत्र के जंगलों में भी गिद्धों के बड़े झुंड देखे गए थे. विशेषज्ञों का मानना है कि शाहाबाद के जंगलों में स्थित चट्टानी इलाके इन पक्षियों के लिए सबसे सुरक्षित बसेरा और प्रजनन स्थल साबित हो रहे हैं. एक ही स्थान पर गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों का एक साथ दिखना जैव-विविधता की मजबूती का बड़ा प्रमाण है.
गिद्धों को प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण सफाईकर्मी माना जाता है. उनकी वापसी पर्यावरण के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि गिद्ध मृत जानवरों के अवशेषों को खाकर गंदगी साफ करते हैं. उनके पेट में मौजूद शक्तिशाली एसिड एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं. गिद्धों की कमी से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रेबीज और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ता है. इनका लौटना खाद्य श्रृंखला के संतुलित होने का संकेत है.
विलुप्ति के बाद वापसी
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में गिद्धों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि यहां का वातावरण अब उनके पनपने के लिए पूरी तरह अनुकूल हो गया है. खास बात यह है कि देखे गए झुंड में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'अति संकटग्रस्त'श्रेणी में आती हैं.
बारां के जंगलों में गिद्धों की यह गूंज न केवल प्रकृति के स्वास्थ्य का प्रमाण है, बल्कि यह भी बताती है कि यदि संरक्षण के सही प्रयास किए जाएं, तो विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सकता है.
