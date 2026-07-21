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सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

Baran News : डिप्टी सीएमएचओ का पूरे मामले पर कहना है कि सरकारी उपकरण किसी भी हाल में निजी चिकित्सालय को नहीं दिए जा सकते. लेप्रोस्कोप किसने और कब दी, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी. पढ़ें पूरा मामला

Edited byPragati PantReported byRam Mehta
Published: Jul 21, 2026, 10:31 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:31 AM
सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा
Image Credit: सरकारी लेप्रोस्कोप मशीन प्राइवेट अस्पताल में हुई इस्तेमालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News : बारां जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली का मामला सामने आया है. सरकारी बजट से खरीदी गई लाखों रुपये की दो लेप्रोस्कोप मशीनें एक दशक से भी अधिक समय तक एक निजी अस्पताल गोयल हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती रहीं. जब दोनों मशीनों की उपयोगिता अवधि ही खत्म हो गई, तब जाकर विभाग ने इन्हें वापस जमा कराया है.

प्राइवेट अस्पताल कमाया मोटा मुनाफा

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विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2013 और 2016 में परिवार कल्याण शाखा से लाखों की दो सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनें एक निजी गोयल हॉस्पिटल को जारी की गई थी.​दोनों ही मशीनें 22 जून 2026 को विभाग में वापस जमा की जा सकीं, लेकिन नियमानुसार तब तक इन दोनों की कार्य-अवधि पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी. सूत्रों का कहना है कि इन 10-13 सालों में निजी अस्पताल ने सरकारी मशीनों के दम पर हजारों ऑपरेशन किए और लाखों रुपये का मोटा मुनाफा कमाया.

2025 में दो बार नोटिस दिए गए
​विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, लंबे समय की नींद के बाद विभाग को 2025 में इन मशीनों की याद आई. विभाग द्वारा 11 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को लगातार दो नोटिस जारी कर उपकरणों को तत्काल लौटाने के निर्देश दिए गए और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई. इसके बावजूद निजी अस्पताल ने महीनों तक मशीनें वापस नहीं लौटाईं. मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉ. सीताराम वर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया है. उनसे पूछा गया कि ​किस आधार पर सरकारी लेप्रोस्कोप किसी निजी संस्थान को जारी किए गए. ​जमा कराने में भी नियमों की अनदेखी की गयी. इस पूरे फर्जीवाड़े और लापरवाही के मामले में विभाग ने पीपी यूनिट प्रभारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विरुद्ध चार्जशीट जारी की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति के निर्गमन, उपयोग और वापसी की जिम्मेदारी का उल्लेख था.

चुपचाप लेप्रोस्कोप को वापस स्टॉक में ले लिया गया
​हैरानी की बात ये भी है कि 22 जून 2026 को जब मशीनों को वापस लिया गया, तो उसमें भी नियमों को ताक पर रख दिया गया. गाइडलाइन के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की राय से मशीनों की स्थिति का आकलन होना चाहिए था, जबकि विभाग ने सामान्य डॉक्टरों की 3-सदस्यीय कमेटी बनाकर चुपचाप लेप्रोस्कोप को वापस स्टॉक में ले लिया. चिकित्सा विभाग के स्पष्ट नियम हैं कि किसी भी स्थिति में कोई भी सरकारी उपकरण निजी अस्पताल या चिकित्सालय को नहीं दिया जा सकता.

डिप्टी सीएमएचओ बोले-लेप्रोस्कोप किसने और कब दी नहीं पता ?

डॉ. सीताराम वर्मा, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण का कहना है की सरकारी उपकरण किसी भी हाल में निजी चिकित्सालय को नहीं दिए जा सकते. लेप्रोस्कोप किसने और कब दी, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी. मामला संज्ञान में आते ही 22 जून 2026 को तीन सदस्यीय कमेटी के माध्यम से लेप्रोस्कोप मशीनों को वापस जमा करवा लिया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा है जैसे निर्देश प्राप्त होने उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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