भील आदिवासी बच्चों के लिए झोपड़ी वाला स्कूल, क्लासरूम की दीवार-छत गिरने की कगार पर

Baran News : राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद मलबे में अपने बच्चों को खोजते परिजनों की तस्वीरों ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया था. हादसे बाद जर्जर स्कूलों पर एक्शन तो हुआ लेकिन लगता है बारां का आदिवासी इलाका आज भी किसी एक्शन से कोसों दूर है. वो भी तब जब ये शिक्षा मंत्री का गृह जिला है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Dec 17, 2025, 08:50 AM IST | Updated: Dec 17, 2025, 08:50 AM IST

भील आदिवासी बच्चों के लिए झोपड़ी वाला स्कूल, क्लासरूम की दीवार-छत गिरने की कगार पर

Baran News : झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से स्प्ष्ट निर्देश दिये गये, कि जर्जर हो चुके स्कूल बंद होंगे और बच्चे यहां नहीं पढ़ेगें. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ऐसे हादसे ना हो. ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले के भील आदिवासी बच्चों को जर्जर हो चुके स्कूल से बाहर या तो पेड़ों की छांव में या फिर चबूतरों में पढ़ाना शुरू किया गया.

ये हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है बल्कि 108 स्कूल जिले के ऐसे हैं जहां भवन जर्जर हो चुके हैं. वहीं विभाग ने सभी को जमींदोज करने के आदेश भी जारी कर दिये.

बारां के शाहाबाद के राजकीय प्राथमिक स्कूल हाड़ौता में राजकीय प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर है, इतना जर्जर की परिजनों ने आपसी सहयोग से एक झोपड़ी बनवा दी है औऱ बच्चे अब उसी में कड़ाके की सर्दी में पढ़ रहे हैं.Image Element

स्कूल में 68 बच्चों का नामांकन है लेकिन 3 टीचर्स तैनात है. ज्यादातर आदिवासी भील समुदाय से आने वाले

इन बच्चों की कोई को कोई परवाह हो ऐसा लगता तो नहीं है, जैसा की आपको पता है कि राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जर्जर भवनों में बच्चों को बैठाना प्रतिबंधित है. तो बैठे कहां ? इसलिए मजबूरी में ग्रामीणों ने खुद की व्यवस्था से झोपड़ी तैयार की और वहीं पढ़ाई शुरू करवाई.

Image Element

लेकिन पीने के पानी की समस्या जस की तस है. ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में करीब तीन माह से पेयजल की व्यवस्था नहीं है. जिसके चलते शिक्षकों को प्रतिदिन करीब 1 किमी दूर से पानी लाना पड़ता है. कई बार स्कूल की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं. फिर भी किसी ने मौके पर आकर स्थिति देखने की भी जरूरत नहीं समझी.

Image Element

स्कूल के प्रधानाध्यापक संतोष मेहता का कहना है कि भवन की जर्जरता को लेकर विभाग को कई बार रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भवन की हालत बेहद खतरनाक है. छत के टुकड़े गिर चुके हैं, दीवारें झुक चुकी हैं. बच्चों की जान जोखिम में डालकर उसमें बैठाना संभव ही नहीं है. इसलिए ग्रामीणों की मदद से झोपड़ी बनाकर कक्षाएं चला रहे हैं.

जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर का कहना है की जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ने से हटाया गया है जिसके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. इधर भाजपा क्षेत्रीय विधायक डा.ललित मीणा का कहना की जिलें के बहुत विद्यालय जर्जर है इनको फिर से बनाया जायेगा जब तक बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर का कहना है की जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ने से हटाया गया है जिसके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. इधर भाजपा क्षेत्रीय विधायक डा.ललित मीणा का कहना की जिलें के बहुत विद्यालय जर्जर है इनको फिर से बनाया जायेगा जब तक बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

