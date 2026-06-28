/बारां में वन भूमि पर अवैध खनन का आरोप, हाईवे किनारे दिन रात चल रही पोकलेन मशीनें

Baran News: बारां जिले में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि खनन माफिया अब नेशनल हाईवे 27 के किनारे स्थित सरकारी और प्रतिबंधित वन भूमि को भी निशाना बना रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार वन क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है.

बिजली सब स्टेशन के भराव कार्य की आड़ में खनन

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बताया जा रहा है कि खुशियारा के पास निर्माणाधीन 220 केवी बिजली सब स्टेशन के मिट्टी भराव कार्य की आड़ में यह गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. आरोप है कि भराव के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध कराने के नाम पर ठेकेदारों और खनन माफियाओं द्वारा वन भूमि से लगातार मिट्टी और पत्थर निकाले जा रहे हैं. इससे सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हो रहा है.

पोकलेन मशीनों और डंपरों से चल रहा काम

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन के लिए भारी पोकलेन मशीनों और बड़ी संख्या में डंपरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रतिबंधित वन क्षेत्र होने के बावजूद दिन रात मशीनों की आवाज और वाहनों की आवाजाही देखी जा सकती है. ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही खुदाई से हरे भरे इलाके गहरी खाइयों में बदलते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

पर्यावरण को हो रहा नुकसान

ग्रामीणों का कहना है कि अनियंत्रित खनन के कारण वन क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही है. पेड़ पौधों और जैव विविधता पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में पर्यावरणीय नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता है.

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी कई बार वन विभाग को लिखित और मौखिक रूप से दी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक विभाग की ओर से मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. इसी कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

ग्रामीणों में आक्रोश

वन विभाग की कथित निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. वहीं कुछ लोगों ने खनन माफियाओं और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई है. फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.