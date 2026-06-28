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बारां में वन भूमि पर अवैध खनन का आरोप, हाईवे किनारे दिन रात चल रही पोकलेन मशीनें

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में नेशनल हाईवे 27 के पास वन भूमि पर अवैध खनन के आरोप सामने आए हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि 220 केवी बिजली सब स्टेशन के भराव कार्य की आड़ में मिट्टी और पत्थरों का दोहन हो रहा है. शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jun 28, 2026, 10:51 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:51 AM
बारां में वन भूमि पर अवैध खनन का आरोप, हाईवे किनारे दिन रात चल रही पोकलेन मशीनें
Image Credit: Baran NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: बारां जिले में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि खनन माफिया अब नेशनल हाईवे 27 के किनारे स्थित सरकारी और प्रतिबंधित वन भूमि को भी निशाना बना रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार वन क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है.

बिजली सब स्टेशन के भराव कार्य की आड़ में खनन

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बताया जा रहा है कि खुशियारा के पास निर्माणाधीन 220 केवी बिजली सब स्टेशन के मिट्टी भराव कार्य की आड़ में यह गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. आरोप है कि भराव के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध कराने के नाम पर ठेकेदारों और खनन माफियाओं द्वारा वन भूमि से लगातार मिट्टी और पत्थर निकाले जा रहे हैं. इससे सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हो रहा है.

पोकलेन मशीनों और डंपरों से चल रहा काम

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन के लिए भारी पोकलेन मशीनों और बड़ी संख्या में डंपरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रतिबंधित वन क्षेत्र होने के बावजूद दिन रात मशीनों की आवाज और वाहनों की आवाजाही देखी जा सकती है. ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही खुदाई से हरे भरे इलाके गहरी खाइयों में बदलते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

पर्यावरण को हो रहा नुकसान

ग्रामीणों का कहना है कि अनियंत्रित खनन के कारण वन क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही है. पेड़ पौधों और जैव विविधता पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में पर्यावरणीय नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता है.

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी कई बार वन विभाग को लिखित और मौखिक रूप से दी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक विभाग की ओर से मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. इसी कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

ग्रामीणों में आक्रोश

वन विभाग की कथित निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. वहीं कुछ लोगों ने खनन माफियाओं और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई है. फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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