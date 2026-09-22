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पलक झपकते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, बारां सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति और दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Baran News: बारां के कवाई-अटरू मार्ग पर कार और बल्गर की आमने-सामने भिड़ंत में चिकित्सक दंपति समेत चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में डॉ. सुरेश गजराज, पत्नी शालिनी मौर्य और दो बच्चे शामिल हैं. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 22, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Sep 22, 2026, 01:30 PM IST
पलक झपकते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, बारां सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति और दो बच्चों की दर्दनाक मौत
Image Credit: एक झटके में उजड़ गया परिवार

Baran News: बारां जिले के अटरू क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में चिकित्सक दंपति समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा कवाई-अटरू मार्ग पर कार और बल्गर की आमने-सामने भिड़ंत के बाद हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

चिकित्सक दंपति और दो बच्चों की मौत
मृतकों में डॉ. सुरेश गजराज, उनकी पत्नी शालिनी मौर्य और उनके दो बच्चे निलिशा व स्वप्ननिल शामिल हैं. जानकारी के अनुसार डॉ. सुरेश गजराज मांडल उपजिला अस्पताल में पीएमओ के पद पर पदस्थ थे.

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चारों मृतक मूल रूप से सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं के निवासी बताए गए हैं. वर्तमान में उनका निवास जयपुर में था. परिवार के साथ हुए इस हादसे की सूचना मिलने के बाद परिचितों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.

कार और बल्गर की आमने-सामने भिड़ंत
हादसा बारां के कवाई थाना क्षेत्र के समीप बारां-कवाई-अटरू मार्ग पर हुआ. प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार कार और बल्गर के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही कवाई पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया.

एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव
हादसे के बाद करीब एक घंटे तक मशक्कत कर कार से शवों को बाहर निकाला गया. इसके बाद शवों को अटरू उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया. कवाई थानाधिकारी ने हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी और उन्हें मौके पर बुलाया. फिलहाल चारों शवों को मर्चरी में रखवाया गया है.

हादसे के कारणों की जांच शुरू
पुलिस ने सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे की वास्तविक वजह सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है और परिचितों में भी दुख की लहर है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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