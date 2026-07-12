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बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

Baran News: बारां के कवाई-खानपुर मार्ग पर सोलाहेड़ी गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों को कवाई सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय बारां रेफर किया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jul 12, 2026, 08:09 AM|Updated: Jul 12, 2026, 08:09 AM
बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर
Image Credit: सोलाहेड़ी गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: बारां जिले के कवाई-खानपुर मार्ग पर सोमवार को एक सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह दुर्घटना सोलाहेड़ी गांव के पास हुई, जिसमें दोनों वाहनों पर सवार कुल पांच लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे.

एक बाइक पर परिवार के तीन लोग थे सवार

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जानकारी के अनुसार, एक मोटरसाइकिल पर सुरेश चन्द धाकड़, उनकी पत्नी भगवती देवी और उनका पुत्र आरू निवासी पछाड़ सवार थे. वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर रामनाथ भील निवासी हरिपुरा टांडी और त्रिलोक लोधा निवासी झनझनी सवार थे. सोलाहेड़ी गांव के निकट दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहुंचाई मदद

दुर्घटना की सूचना मिलते ही कवाई थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कवाई पहुंचाया गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई.

गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल भेजा गया

सीएचसी कवाई में चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी को जिला चिकित्सालय बारां रेफर कर दिया गया. अस्पताल में उनका उपचार जारी है.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

कवाई थाना पुलिस ने दुर्घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई. हादसे के कारणों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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