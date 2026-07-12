/बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

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Baran News: बारां जिले के कवाई-खानपुर मार्ग पर सोमवार को एक सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह दुर्घटना सोलाहेड़ी गांव के पास हुई, जिसमें दोनों वाहनों पर सवार कुल पांच लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे.
एक बाइक पर परिवार के तीन लोग थे सवार
जानकारी के अनुसार, एक मोटरसाइकिल पर सुरेश चन्द धाकड़, उनकी पत्नी भगवती देवी और उनका पुत्र आरू निवासी पछाड़ सवार थे. वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर रामनाथ भील निवासी हरिपुरा टांडी और त्रिलोक लोधा निवासी झनझनी सवार थे. सोलाहेड़ी गांव के निकट दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए.
पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहुंचाई मदद
दुर्घटना की सूचना मिलते ही कवाई थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कवाई पहुंचाया गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई.
गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल भेजा गया
सीएचसी कवाई में चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी को जिला चिकित्सालय बारां रेफर कर दिया गया. अस्पताल में उनका उपचार जारी है.
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
कवाई थाना पुलिस ने दुर्घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई. हादसे के कारणों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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