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बारां में नाले के तेज बहाव में फंसी उत्तराखंड के संतों की कार, 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकले दोनों लोग

बारां के केलवाड़ा में सिलोरी धाम से लौट रहे उत्तराखंड के दो लोग बरसाती नाले के तेज बहाव में कार समेत फंस गए. पुलिस और ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 18, 2026, 10:49 AM IST | Updated:Sep 18, 2026, 10:49 AM IST
बारां में नाले के तेज बहाव में फंसी उत्तराखंड के संतों की कार, 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकले दोनों लोग
Image Credit: Baran News

Baran News : बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को सिलोरी धाम में तथाकथित बाबा रघुवीर बंजारा के यहां से पूजा पाठ करके लौट रहे थे.तभी एक एक कार बरसाती नाले की रपट से उतरकर बहाव में फंस गई. कार में उत्तराखंड निवासी दो जने फंस गए. पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर दस बजे बाद उनको बाहर निकाला.

उत्तराखंड की कार नदी की रपट में बह गई

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पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड निवासी संत बालका देवाचार्य और उनका सहयोगी गंगोत्री निवासी राहुज केलवाड़ा के समीप सिलोरी धाम दर्शन करने आए थे. देर शाम करीब सवा 7 बजे यहां से वापस लौट रहे थे. तभी कार सहित नदी की रपट पर कार पानी के तेज बहाव में बह गई. घटना की जानकारी मिलते ही सीआई नरेंद्र सिंह राजावत सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा.

ग्रामीणों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. वे दूर पानी के तेज बहाव में बहकर कार में ही फंसे हुए थे. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. पुलिस के जवान दोनों जिंदगियों को बचाने की मशक्कत में जुटे रहे. कोशिश के बाद रात 10 बाजे बाद उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया.

गौरतलब है कि गुरुवार शाम को केलवाड़ा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया. ऐसे में पुलिया पार करते समय कार पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सकी और पुलिया से नीचे गिरकर दूर तक चली गई. रात के अंधेरे में रेस्क्यू में भी पुलिस के जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. टॉर्च की रोशनी में दोनों को बचाने का प्रयास किया.

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