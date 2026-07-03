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Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद में किन्नर रेशमा और मध्य प्रदेश के सागर राजपूत ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. दोनों पिछले एक साल से साथ रह रहे थे. यह अनोखी शादी सामाजिक समानता और सम्मान का संदेश देने के कारण चर्चा में है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jul 03, 2026, 08:21 AM|Updated: Jul 03, 2026, 08:21 AM
Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा
Image Credit: अनोखा विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक ऐसी शादी हुई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. समाज की पारंपरिक सोच से अलग हटकर मध्य प्रदेश के एक युवक और राजस्थान की एक किन्नर ने विवाह कर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. यह अनोखा विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं.

साथ रहते-रहते हुआ प्यार
जानकारी के अनुसार शाहाबाद उपखंड के देवरी गांव निवासी किन्नर सोनू उर्फ रेशमा और मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोलीपुरा निवासी सागर राजपूत पिछले करीब एक वर्ष से साथ रह रहे थे. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे का हर सुख-दुख में साथ दिया. समय के साथ दोनों के बीच आपसी विश्वास और प्रेम गहरा होता गया.

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जब सागर ने रेशमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो शुरुआत में रेशमा ने समाज की सोच और सामाजिक बंधनों को लेकर झिझक दिखाई. हालांकि दोनों ने अंततः अपने रिश्ते को सम्मान देने का फैसला किया और जीवनसाथी बनने का निर्णय लिया.

मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ विवाह
दोनों ने आपसी सहमति से शाहाबाद कस्बे के एक मंदिर परिसर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया. विवाह समारोह वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ, जिसमें पंडित लखन लाल शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ सभी वैवाहिक रस्में पूरी करवाईं.

अग्नि को साक्षी मानकर सागर और रेशमा ने सात फेरे लिए और एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इस खास अवसर पर रेशमा के परिजन और उनके कुछ करीबी मित्र मौजूद रहे. सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया.

रेशमा बोलीं- समाज को मिला सकारात्मक संदेश
विवाह के बाद रेशमा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सागर ने उनसे शादी कर समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है. उनके अनुसार यह विवाह इस बात का संदेश देता है कि किन्नरों को भी समाज में सम्मान, समान अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए.

क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय
यह विवाह शाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे सामाजिक सोच में बदलाव की दिशा में एक अलग पहल के रूप में देख रहे हैं. इस शादी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आपसी सम्मान, विश्वास और सहमति किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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