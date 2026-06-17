/Baran: पुश्तैनी जमीन का बंटवारे में हत्या का मामला, चाचा-ताऊ और चचेरे भाई-भाभी गिरफ्तार

Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुए खूनी संघर्ष में युक्क की हत्या के मामले का पुलिस ने पिता-पुत्र समेत परिवार के ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुश्तैनी जमीन के बंटवारे का विवाद ही हत्या का कारण बना है. पुलिस ने तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है जबकि एक महिला को जेल भेज दिया.

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13 जून का था पूरा मामला

एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि 13 जून को पीपलहेड़ा निवासी नरेश लोधा, उसका भाई बबलू और मां बादाम बाई खेत पर हकाई करने गए थे. इसी दौरान गांव के ही परमानन्द, मुकेश, प्रकाश और मुकेश की पत्नी श्याम बाई ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें में नरेश लोधा नाम के 30 वर्षीय युवक की बुरी तरह पीटे जाने से मौत हो गई, जबकि उसका भाई बबलू और मां बादाम बाई गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायलों को छीपाबड़ौद अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान नरेश लोधा ने पुलिस को बयान दिए, जिसके आधार पर छीपाबड़ौद थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. बाद में गंभीर घायल नरेश को बारां रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी डॉ. कमल जांगिड़ के सुपरविजन और डीएसपी ताराचंद के निर्देशन व छीपाबड़ौद थानाधिकारी योगेश चौहान के नेतृत्व में टीम गठित गई है. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पीपलहेड़ा निवासी परमानंद पुत्र चंपालाल लोधा, मुकेश कुमार पुत्र परमानन्द लोधा, श्याम बाई पत्नी मुकेश कुमार लोधा, प्रकाश लोधा पुत्र चंपालाल लोधा को गिरफ्तार कर लिया है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर

टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी को दी गई शिकायत के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ अभद्रता और मारपीट की कोशिश का मामला सामने आया है. नगर परिषद का हटाओ दस्ता वजीरपुरा से लहन जाने वाली सड़क पर दोनों ओर बाड़ों के रूप में किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचा था.

कार्रवाई नगर परिषद के आरआई सौरभ गर्ग के नेतृत्व में की जा रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए अभद्र व्यवहार किया और मारपीट का प्रयास किया. मामले में दस्ते के प्रभारी आरआई सौरभ गर्ग ने अतिक्रमणकारी रमेश शर्मा सहित अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.