Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बारां में बीच हाईवे बिक रही शराब! हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिख रही सख्ती

Baran News:  राजस्थान के बारां जिले में आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 27, मेगा हाईवे और अन्य सड़कों के किनारे नियमों के विरुद्ध शराब के ठेके खुलेआम संचालित हो रहे हैं. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Dec 02, 2025, 05:33 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 05:33 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan weather news

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी ने शीश का दान कहां दिया था?
6 Photos
Rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी ने शीश का दान कहां दिया था?

ये हैं जयपुर की सबसे महंगी कॉलोनियां… यहां घर लेना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन!
7 Photos
jaipur

ये हैं जयपुर की सबसे महंगी कॉलोनियां… यहां घर लेना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!
7 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!

बारां में बीच हाईवे बिक रही शराब! हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिख रही सख्ती

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में आबकारी विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते सारे नियम कायदे ताक पर रखे हुए हैं. हालात ऐसे हैं कि जिले की सीमा से निकले हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और मेगा हाईवे और अन्य मार्गों पर सड़क किनारे ही ठेके नजर आ जाते हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारां जिले की सीमा में कई जगह ऐसे नजारे दिखाई देते हैं. शराब के ठेके हाईवे पर होने के कारण हाईवे पर ट्रक आदि खड़े रहते हैं और चालक शराब पीते रहते हैं गाड़ी भी शराब पीकर चलाते हैं. ऐसे में कई हादसे भी इस कारण हो चुके हैं और लोगों की जान तक जा चुकी है लेकिन बारां में हाईवे पर बैखोफ शराब की दुकानें नियम कानून ताक में रखकर संचालित है.

जिला मुख्यालय पर एनएच 27 पर तलवाड़ा रोड कट के पास लगा ठेका जो महज 20 फीट की दूरी पर ही मौजूद है. वहीं, इसी मार्ग पर बावड़ी खेड़ा गांव के पास में भी शराब का ठेका महज नाम मात्र की दूरी पर ही स्थित है. सड़क किनारे बोर्ड लगा रखा है. पार्वती नदी की पुलिया के समीप भी ऐसा ही ठेका नजर आता है. वही भंवरगढ़, मुंडियर समेत कई जगह पर यह ठेके नजर आ जाते हैं. ऐसे ही हालात मेगा हाईवे पर भी दिखाई देते है लेकिन नियमों की पालना करवाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अभी हाल ही में ऐसी स्थिति सड़क हादसों को बढ़ावा देने वाली होने को लेकर इसे गंभीरता से देखते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर हाईवे से 500 मीटर के दायरे में संचालित शराब की दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं. आदेश के बाद आमजन भी यही मांग कर रहे है कि सरकार जल्द कार्रवाई करें ताकि हादसों पर अंकुश लग सकें. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर तलवाड़ा गांव कट के समीप महज 20 फीट की दूरी पर लगा शराब का ठेका और बोर्ड मानो नियमों को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है.

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र गिरी का कहना है की हाईवे पर सरकार के 500 मीटर शराब की दुकानें दूर दुकान करने के आदेश नहीं आए आते ही हाईवे से दुकानें हटाई जाएगी. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक का कहना है कि हाईवे पर ढ़ाबाओं शराब की दुकानें के आगे ट्रक आदि खड़े करना गलत है. पुलिस इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news