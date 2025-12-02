बारां में बीच हाईवे बिक रही शराब! हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिख रही सख्ती

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में आबकारी विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते सारे नियम कायदे ताक पर रखे हुए हैं. हालात ऐसे हैं कि जिले की सीमा से निकले हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और मेगा हाईवे और अन्य मार्गों पर सड़क किनारे ही ठेके नजर आ जाते हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारां जिले की सीमा में कई जगह ऐसे नजारे दिखाई देते हैं. शराब के ठेके हाईवे पर होने के कारण हाईवे पर ट्रक आदि खड़े रहते हैं और चालक शराब पीते रहते हैं गाड़ी भी शराब पीकर चलाते हैं. ऐसे में कई हादसे भी इस कारण हो चुके हैं और लोगों की जान तक जा चुकी है लेकिन बारां में हाईवे पर बैखोफ शराब की दुकानें नियम कानून ताक में रखकर संचालित है.

जिला मुख्यालय पर एनएच 27 पर तलवाड़ा रोड कट के पास लगा ठेका जो महज 20 फीट की दूरी पर ही मौजूद है. वहीं, इसी मार्ग पर बावड़ी खेड़ा गांव के पास में भी शराब का ठेका महज नाम मात्र की दूरी पर ही स्थित है. सड़क किनारे बोर्ड लगा रखा है. पार्वती नदी की पुलिया के समीप भी ऐसा ही ठेका नजर आता है. वही भंवरगढ़, मुंडियर समेत कई जगह पर यह ठेके नजर आ जाते हैं. ऐसे ही हालात मेगा हाईवे पर भी दिखाई देते है लेकिन नियमों की पालना करवाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है.

अभी हाल ही में ऐसी स्थिति सड़क हादसों को बढ़ावा देने वाली होने को लेकर इसे गंभीरता से देखते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर हाईवे से 500 मीटर के दायरे में संचालित शराब की दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं. आदेश के बाद आमजन भी यही मांग कर रहे है कि सरकार जल्द कार्रवाई करें ताकि हादसों पर अंकुश लग सकें. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर तलवाड़ा गांव कट के समीप महज 20 फीट की दूरी पर लगा शराब का ठेका और बोर्ड मानो नियमों को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है.

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र गिरी का कहना है की हाईवे पर सरकार के 500 मीटर शराब की दुकानें दूर दुकान करने के आदेश नहीं आए आते ही हाईवे से दुकानें हटाई जाएगी. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक का कहना है कि हाईवे पर ढ़ाबाओं शराब की दुकानें के आगे ट्रक आदि खड़े करना गलत है. पुलिस इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

