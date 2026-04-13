बारां में महलपुर बैराज निर्माण स्थल पर हादसा, 3 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत पार्वती नदी पर बन रहे महलपुर बैराज निर्माण स्थल पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, महलपुर बैराज की साइट पर निर्माण कार्य तेजी से जारी था. इसी दौरान अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद अन्य मजदूरों और कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल मजदूरों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद एक मजदूर की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे जिला चिकित्सालय बारां रेफर कर दिया गया.

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हादसे के बाद निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला. उनका आरोप है कि साइट पर मजदूरों के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी है. कई श्रमिक बिना उचित सुरक्षा साधनों के ही काम करने को मजबूर हैं. लोगों का कहना है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते इस तरह की दुर्घटना हुई है.

यह घटना एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन यहां लापरवाही साफ नजर आ रही है.

महलपुर बैराज का निर्माण राजस्थान की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करना है, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिल सके.

इस तरह के हादसे न केवल मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाते हैं बल्कि परियोजना की गुणवत्ता और निर्माण प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए.

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