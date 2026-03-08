महिला थाना बारां की अनूठी पहल, छात्रा मन्नत गोयल बनीं एक दिन की अधिकारी

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अनूठी पहल की. नई पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से कक्षा 11वीं की एक छात्रा को एक दिन के लिए थाने का थाना अधिकारी बनाया गया.
Trending Photos
Baran News: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला थाना बारां में महिला सशक्तिकरण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक सराहनीय और प्रेरक पहल की गई.
महिला थाना अधिकारी आशा सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के तहत सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बारां की कक्षा 11वीं की छात्रा मन्नत गोयल को एक दिन के लिए थाने का थाना अधिकारी बनाया गया.
एक दिन की थाना अधिकारी
एक दिन की थाना अधिकारी के रूप में मन्नत गोयल ने पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहद करीब से देखा और समझा. थाना अधिकारी आशा सिंह ने उन्हें थाने के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण करवाया और विस्तृत जानकारी दी. मन्नत को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायतों की जांच की शुरुआत और डिजिटल रिकॉर्ड के रख-रखाव के बारे में बताया गया.
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की भूमिका
निरीक्षण के दौरान मन्नत को महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की भूमिका समझाई गई, जहां पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनकर उन्हें परामर्श दिया जाता है. इसके अलावा उन्हें अभिलेख कक्ष मालखाना कंप्यूटर कक्ष और अनुसंधान अधिकारी कक्ष का भ्रमण कराया गया. उन्हें बताया गया कि किसी घटना के बाद साक्ष्य कैसे जुटाए जाते हैं, गवाहों के बयान कैसे दर्ज होते हैं और कानूनी रूप से केस का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है.
शांति और सुरक्षा
इस यादगार अवसर पर मन्नत गोयल ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि एक दिन के लिए थाना अधिकारी बनना मेरे लिए गर्व और प्रेरणा की बात है. आज मैंने जाना कि पुलिस समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करती है. उन्होंने इस अवसर के लिए अपने स्कूल और थाना अधिकारी आशा सिंह का आभार जताया.
महिला सशक्तिकरण
थाना अधिकारी आशा सिंह ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को पुलिस प्रशासन के प्रति जागरूक करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है. महिला थाना बारां की इस पहल को क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!