बारां में भीषण गर्मी में 3 दिन से भूखे-प्यासे इंतज़ार कर रहे किसान, नहीं हो रही गेहूं की तुलाई

Baran Mandi News: बारां के समरानियां कृषि उपज मंडी में खोला गया सरकारी खरीद केंद्र इन दिनों किसानों के लिए मदद के बजाय मुसीबत का सबब बन गया है. ठेकेदार की भारी लापरवाही के चलते अन्नदाता भीषण गर्मी में तीन-तीन दिनों तक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करने को मजबूर है. आलम यह है कि केंद्र पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही गेहूँ तौलने के लिए पर्याप्त हम्माल.

किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि केंद्र पर ठेकेदार द्वारा हम्मालों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. मजबूरी में किसान स्वयं हम्माल बुलाकर ला रहे हैं, ताकि तुलाई हो सके. इसके बावजूद घंटों और दिनों का इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा. प्रशासन के दावों के उलट, यहाँ किसानों को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही हैं.



यदि वर्तमान तुलाई की गति को देखा जाए, तो यह लक्ष्य से कोसों दूर नज़र आती है खरीद केंद्र की शुरुआत 25 मार्च

अब तक की कुल तुलाई 13 अप्रैल तक 2124.50 क्विंटल

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औसत प्रतिदिन तुलाई मात्र 111.81 क्विंटल

कुल लक्ष्य 60,000 कट्टे लगभग 30,000 क्विंटल

शेष समय 48 दिन 31 मई तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक तुलाई लगभग 580 क्विंटल प्रतिदिन वर्तमान में जिस गति से 111 क्विंटल/दिन तुलाई हो रही है, उसे देखते हुए शेष 27,875 क्विंटल गेहूँ खरीदना नामुमकिन लग रहा है. यदि यही रफ्तार रही, तो आधे से ज्यादा किसान सरकारी दर पर अपनी उपज बेचने से वंचित रह जाएंगे.

क्या हैं तुलाई के नियम

नियमों के मुताबिक, किसानों के पास गेहूँ तुलाई के लिए केवल 7 दिन की समय सीमा होती है. ठेकेदार की सुस्ती की वजह से कई किसानों का समय निकलता जा रहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई करेगा या किसान इसी तरह अपनी मेहनत की उपज को औने-पौने दामों में बिचौलियों को बेचने को मजबूर होगा.

क्षेत्र के किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तुरंत हम्मालों की संख्या बढ़ाई जाए और तुलाई केंद्रों पर छाया व पानी के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं ताकि समय सीमा के भीतर सभी किसानों का गेहूँ खरीदा जा सके.

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