बारां के मोहित हाड़ा ने किया कमाल, लगातार दौड़े 26 घंटे

Baran News: राजस्थान के बारां के रहने वाले मोहित हाड़ा ने 26 घंटे तक लगातार दौड़ लगाई और अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया.मोहित हाड़ा ने इस दौड़ को देश के जवानों और किसानों को समर्पित किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ram Mehta
Published: Jan 26, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 02:24 PM IST

बारां के मोहित हाड़ा ने किया कमाल, लगातार दौड़े 26 घंटे

Baran News: राजस्थान के बारां शहर निवासी युवक मोहित हाड़ा ने 26 घंटे तक लगातार दौड़ पूरी कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

मोहित ने इस कठिन दौड़ के दौरान करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय की. इस उपलब्धि के साथ ही मोहित ने न सिर्फ बारां बल्कि राजस्थान और देश का नाम भी रोशन किया है.

मोहित हाडा ने अपनी इस दौड़ को देश के जवानों और किसानों को समर्पित किया था. मोहित ने 25 जनवरी को सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर शहर के खेल संकुल मैदान में दौड़ शुरू की थी.

इसी ट्रेक पर 26 जनवरी को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर अपनी दौड़ पूरी की. दौड़ पूरी होते ही शहर के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और विधायक राधेश्याम बैरवा ने भी मोहित हाड़ा का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया. वहीं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से मोहित को आधिकारिक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया.

इस अवसर पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि डॉ. भानु प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे. मोहित की इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया जा रहा है.

रनर मोहित हाडा ने बताया कि वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं. साथ ही किसान भी हैं. वे 2019 से बारां रनर क्लब से जुड़े थे. दौड़ते-दौड़ते हाफ मेराथन, मैराथन व अल्ट्रा रनिंग की. बता दें कि मोहित हाडा पहले जैसलमेर में लोगियावाला पोस्ट तक 23 घंटे की 161 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर चुका हैं.

वहीं, देश के गौरव स्वाभिमान को दर्शाती राष्ट्रगीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बारां जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना केन्द्र में प्रदर्शनी की शुरुआत हुई. जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया.

जिला कलक्टर ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए दो दिवसीय इस प्रदर्शनी को अब 31 जनवरी तक अवलोकनार्थ रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे राष्ट्रगीत वंदेमातरम से जुड़ी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से परिचित हो सकें.

वंदेमातरम-150 थीम पर आयोजित इस प्रदर्शनी में बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदेमातरम की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाया गया है. प्रदर्शनी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रगीत द्वारा देश को एकता के सूत्र में बांधने, देशप्रेम की भावना को सशक्त करने और जनआंदोलन में इसकी प्रेरणादायक भूमिका से जुड़े रोचक एवं तथ्यपरक विवरणों का समावेश किया गया है.साथ ही राष्ट्रगीत से संबंधित गौरवपूर्ण प्रसंगों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण भी किया गया है.

