/क्या है राजस्थान का लहंगी नृत्य? गोल घेरे में थिरके बुजुर्ग और युवा, हाथों में डंडे...

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के आदिवासी अंचल में हाथों में लकड़ी के डंडे, कान्हा जी के लोकगीतों की गूंज और ताल पर थिरकते कदम. ग्रामीण जैसे ही गोल घेरे में नृत्य शुरू करते हैं, पूरा माहौल लोक रंग में रंग जाता है. ऐसी ही मनमोहक तस्वीर मुहाल गांव में देखने को मिली, जहां वर्षों पुरानी लोक परंपरा एक फिर से जीवंत हो उठी.

युवाओं ने भी संभाली लहंगी नृत्य की कमान

सबसे खास बात यह रही कि इस बार लहंगी नृत्य की कमान सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया.

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मोबाइल के दौर में गुम होती लोक परंपरा

आधुनिकता की दौड़ और मोबाइल के बढ़ते चलन के बीच ग्रामीण अंचल का पारंपरिक लहंगी नृत्य अब लगभग गुम होता जा रहा है. एक समय था, जब गांवों में लहंगी के आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं होते थे. बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर कोई इसमें शामिल होता था लेकिन समय के साथ मनोरंजन के बदलते साधनों ने इन आयोजनों की जगह ले ली और यह लोक नृत्य धीरे-धीरे गांवों की गलियों से ओझल होने लगा.

मुहाल गांव में फिर जीवंत हुई पुरानी परंपरा

इसी परंपरा को फिर से जीवंत रखने के लिए गुरुवार को मुहाल गांव में ग्रामीणों ने लहंगी नृत्य का आयोजन किया. आयोजन में बुजुर्गों के साथ युवाओं की भागीदारी ने माहौल को खास बना दिया. युवा पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते नजर आए तो बुजुर्ग उन्हें लहंगी की बारीकियां बताते दिखाई दिए.

डंडों की खनक पर गोल घेरे में थिरके कदम

लहंगी नृत्य की अपनी अलग पहचान है. ग्रामीण गोल घेरा बनाकर एक साथ नृत्य करते हैं. कान्हा जी के लोकगीतों की तान के बीच कदम कभी आगे तो कभी पीछे बढ़ते हैं और पूरा समूह गोल-गोल घूमता है. हाथों में मौजूद डंडों को लय के साथ आपस में टकराने से निकलने वाली खनक नृत्य में और रंग भर देती है.

लोकनृत्य के साथ मजबूत होता भाईचारा

यह सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि ग्रामीणों को एक सूत्र में बांधने वाली परंपरा भी है. इसमें अलग-अलग उम्र के लोग एक साथ शामिल होते हैं, जिससे आपसी मेलजोल और भाईचारा मजबूत होता है. ग्रामीणों का कहना है कि लोक संस्कृति तभी जीवित रह सकती है, जब नई पीढ़ी उसे अपनाए. मुहाल में युवाओं की भागीदारी ने यह उम्मीद जगाई है कि मोबाइल और आधुनिकता के दौर में भी गांवों की पुरानी परंपराएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी.

क्या है लहंगी नृत्य?

राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक सामूहिक लोक नृत्य है. यह लोक नृत्य मुख्य रूप से सावन और भादों के महीनों, रक्षा बंधन के आसपास या लोकदेवता तेजाजी के मेले के दौरान किया जाता है.

