/बारां चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! 60 वार्डों में ‘झाड़ू’ ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की टेंशन

Baran News: बारां नगर परिषद के 60 वार्डों में चुनावी माहौल लगातार गरमा रहा है. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबले में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. पूर्व सभापति कमल राठौर की ओर से आप के चुनाव चिन्ह ‘झाड़ू’ पर सभी 60 वार्डों में प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं.

60 वार्डों में ‘झाड़ू’ के प्रत्याशी

पूर्व सभापति कमल राठौर की ओर से आम आदमी पार्टी के सिंबल पर सभी 60 वार्डों में उम्मीदवार उतारे जाने को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले के बीच तीसरे विकल्प के तौर पर आप के प्रत्याशियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है.

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हालांकि, इन प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टरों को लेकर शहर में अलग तरह की चर्चा है. प्रचार सामग्री में आम आदमी पार्टी का नाम और पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं की तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं. अधिकांश बैनर-पोस्टरों पर केवल आप का चुनाव चिन्ह ‘झाड़ू’ दिखाई दे रहा है.

प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी पर सवाल

शहर के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 60 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बड़े नेता या पदाधिकारी प्रचार अभियान में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं. अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता के बारां पहुंचकर इन उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने की जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐसे में लोगों के बीच चर्चा है कि क्या आप का सिंबल केवल चुनाव लड़ने तक सीमित है या इसके पीछे कोई अलग राजनीतिक रणनीति और समीकरण काम कर रहा है.

भाजपा-कांग्रेस की गणित पर असर की चर्चा

पूर्व सभापति कमल राठौर की ओर से सभी 60 वार्डों में प्रत्याशी उतारे जाने से भाजपा और कांग्रेस दोनों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की चर्चा है. हालांकि इसका वास्तविक असर चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

फिलहाल बारां में बैनर-पोस्टरों पर नजर आ रहा ‘झाड़ू’ का निशान लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. शहर में सवाल यही है कि आखिर इन प्रत्याशियों के प्रचार में आम आदमी पार्टी और उसके बड़े नेता नजर क्यों नहीं आ रहे हैं.

जिलाध्यक्ष ने क्या कहा

आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम गोचर का कहना है कि बारां नगर परिषद के 60 वार्डों में पार्टी ने उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के बैनर-पोस्टरों पर न तो पार्टी नेताओं की तस्वीरें हैं और न ही पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है. बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया है. यह उम्मीदवारों की अपनी सोच है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को पार्टी का नाम और नेताओं की तस्वीरें प्रचार सामग्री में लगानी चाहिए. इस मामले की जानकारी आगे पार्टी को दे दी गई है.