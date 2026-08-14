/क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य

Baran Politics: बारां जिले की राजनीति में पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद के आरक्षण की लॉटरी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य यानी अनारक्षित रखा गया है, जबकि नगर परिषद बारां के सभापति का पद महिला सामान्य के लिए आरक्षित हुआ है. आरक्षण की इस स्थिति ने जिले की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है. खासतौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनके परिवार की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं.

आरक्षण में क्या हुआ ?

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आरक्षण के अनुसार बारां जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग के लिए खुला है. वहीं नगर परिषद बारां के सभापति का पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. यानी जिला प्रमुख पद पर सामान्य वर्ग का कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जबकि नगर परिषद सभापति के लिए सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार ही दावेदारी कर सकेगी.



फिर चर्चा में भाया परिवार

बारां शहर और जिले की राजनीति में प्रमोद जैन भाया का प्रभाव लंबे समय से मजबूत माना जाता है. जिला प्रमुख का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं. ऐसे में जिला परिषद सदस्यों का समर्थन जुटाना, संगठन को मजबूत रखना और चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण साधना बेहद अहम हो जाता है.

पिछले जिला प्रमुख चुनाव में भी बारां की राजनीति में क्रॉस वोटिंग की खूब चर्चा हुई थी. उस समय बीजेपी के पास जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख चुनी गई थीं. इस चुनाव ने जिले की सियासत में भाया परिवार के प्रभाव को लेकर चर्चाओं को और मजबूत किया था.

अब इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य होने के बाद एक बार फिर उर्मिला जैन भाया के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, वे चुनाव लड़ेंगी या नहीं और कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है.

नगर परिषद में भी बड़ी चुनौती

बारां नगर परिषद पर पिछले 20 साल से कांग्रेस का कब्जा है. बारां नगर परिषद की राजनीति में कांग्रेस और भाया परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है. यह कब्जा भी भाया की ही प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. अब जब सभापति पद महिला सामान्य हो गया है, तो यहां भी भाया खेमे से किसी महिला चेहरे को आगे लाये जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. कांग्रेस के लिए यह सीट साख का सवाल बन गई है.

बीजेपी भी इस मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी. वहीं अगर कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

निर्दलीय पार्षद बिगाड़ सकते हैं समीकरण

नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय पार्षदों का समूह भी इस बार अहम भूमिका निभा सकता है. ये वो लोग हैं जो कांग्रेस-बीजेपी दोनों से नाराज हैं और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. अगर चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और त्रिशंकु बोर्ड की स्थिति बनती है, तो निर्दलीय पार्षद किंगमेकर बन सकते हैं.

ऐसी स्थिति में सभापति के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना पड़ेगा. यही वजह है कि आने वाले नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी नजर रहेगी.



अब आगे क्या ?

आरक्षण लॉटरी ने समीकरण को बदला नहीं, बल्कि और साफ कर दिया है. पद ओपन होने से भाया परिवार का रास्ता आसान हुआ है, मुश्किल नहीं... जिला प्रमुख और नगर परिषद, दोनों जगह लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी से ज्यादा भाया बनाम एंटी-भाया की हो गई है. अगर उर्मिला जैन भाया फिर चुनाव लड़ती हैं, तो यह चुनाव वंशवाद, संगठन और क्रॉस वोटिंग की पुरानी स्क्रिप्ट का री-टेलीकास्ट होगा.