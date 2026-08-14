Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य

क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य

Baran Politics: बारां में पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद के आरक्षण के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है. जिला प्रमुख का पद सामान्य और नगर परिषद सभापति का पद महिला सामान्य के लिए आरक्षित हुआ है. ऐसे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के परिवार की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 14, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 04:43 PM IST
क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य
Image Credit: Baran Politics

Baran Politics: बारां जिले की राजनीति में पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद के आरक्षण की लॉटरी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य यानी अनारक्षित रखा गया है, जबकि नगर परिषद बारां के सभापति का पद महिला सामान्य के लिए आरक्षित हुआ है. आरक्षण की इस स्थिति ने जिले की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है. खासतौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनके परिवार की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं.

आरक्षण में क्या हुआ ?

Add Zee News as a Preferred Source

आरक्षण के अनुसार बारां जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग के लिए खुला है. वहीं नगर परिषद बारां के सभापति का पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. यानी जिला प्रमुख पद पर सामान्य वर्ग का कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जबकि नगर परिषद सभापति के लिए सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार ही दावेदारी कर सकेगी.

फिर चर्चा में भाया परिवार

बारां शहर और जिले की राजनीति में प्रमोद जैन भाया का प्रभाव लंबे समय से मजबूत माना जाता है. जिला प्रमुख का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं. ऐसे में जिला परिषद सदस्यों का समर्थन जुटाना, संगठन को मजबूत रखना और चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण साधना बेहद अहम हो जाता है.

पिछले जिला प्रमुख चुनाव में भी बारां की राजनीति में क्रॉस वोटिंग की खूब चर्चा हुई थी. उस समय बीजेपी के पास जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख चुनी गई थीं. इस चुनाव ने जिले की सियासत में भाया परिवार के प्रभाव को लेकर चर्चाओं को और मजबूत किया था.

अब इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य होने के बाद एक बार फिर उर्मिला जैन भाया के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, वे चुनाव लड़ेंगी या नहीं और कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है.

नगर परिषद में भी बड़ी चुनौती

बारां नगर परिषद पर पिछले 20 साल से कांग्रेस का कब्जा है. बारां नगर परिषद की राजनीति में कांग्रेस और भाया परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है. यह कब्जा भी भाया की ही प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. अब जब सभापति पद महिला सामान्य हो गया है, तो यहां भी भाया खेमे से किसी महिला चेहरे को आगे लाये जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. कांग्रेस के लिए यह सीट साख का सवाल बन गई है.

बीजेपी भी इस मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी. वहीं अगर कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

निर्दलीय पार्षद बिगाड़ सकते हैं समीकरण

नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय पार्षदों का समूह भी इस बार अहम भूमिका निभा सकता है. ये वो लोग हैं जो कांग्रेस-बीजेपी दोनों से नाराज हैं और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. अगर चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और त्रिशंकु बोर्ड की स्थिति बनती है, तो निर्दलीय पार्षद किंगमेकर बन सकते हैं.

ऐसी स्थिति में सभापति के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना पड़ेगा. यही वजह है कि आने वाले नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी नजर रहेगी.

अब आगे क्या ?

आरक्षण लॉटरी ने समीकरण को बदला नहीं, बल्कि और साफ कर दिया है. पद ओपन होने से भाया परिवार का रास्ता आसान हुआ है, मुश्किल नहीं... जिला प्रमुख और नगर परिषद, दोनों जगह लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी से ज्यादा भाया बनाम एंटी-भाया की हो गई है. अगर उर्मिला जैन भाया फिर चुनाव लड़ती हैं, तो यह चुनाव वंशवाद, संगठन और क्रॉस वोटिंग की पुरानी स्क्रिप्ट का री-टेलीकास्ट होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Ajmer: निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज, Congress-BJP नेताओं ने किये ये दावे...

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Baran news
Rajasthan Politics
pramod jain bhaya

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य
2
3
4
5