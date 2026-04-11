बारां के 44 गांवों सहित कस्बे को नहीं मिलेगा पेयजल! 57 करोड़ की लागत का प्लांट फिर हुआ ठप्प

Baran News: राजस्थान के बारां के अंता में 57 करोड़ की लागत का नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट फिर ठप्प हुआ. 11 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने अनिश्चित कालीन हड़ताल का ऐलान किया. प्लांट बंद होने से 44 गांवों सहित कस्बे में पेयजल की समस्या खड़ी हुई.

बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की लागत का नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना प्लांट एक बार फिर ठप्प हो गया है. कर्मचारियों का 11 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित हड़ताल करते हुए प्लांट बंद कर दिया गया है, जिसके कारण 44 गांवों सहित कस्बे के लोगों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है.

कर्मचारियों को नहीं मिला 11 माह से वेतन

कर्मचारियों का कहना हे कि 11 माह के वेतन को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया गया है. ऐसे में 11 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण घर खर्च चलाना भी भारी साबित हो रहा है.

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57 करोड़ की लागत

बता दें कि 44 गांवों सहित कस्बे में शुद्ध पेयजल को लेकर 57 करोड़ की लागत की नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना इन दिनों आमजन के लिए मुसीबत साबित हो रही है. प्लांट से कभी मटमेला पानी आता है तो कभी एक-एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगताना पड़ रहा है.

साल 2017 में शुरू हुई योजना

साल 2017 में शुरू हुई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पीने के पानी की जलापूर्ति की जाती है, जिसमें से अंता कस्बे को प्रतिदिन 29 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है लेकिन कई दिनों से यह पेयजल योजना कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने के कारण आमजन के लिए मुसीबत बनी हुई है.

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