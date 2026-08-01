/जहां था घना जंगल, वहां प्रकट हुए भोलेनाथ! नागेश्वर पहाड़ी की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा कस्बे की नागेश्वर पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का एक चमत्कारिक मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि यहां साक्षात शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके बाद यह स्थान धीरे-धीरे भव्य शिव मंदिर के रूप में विकसित हुआ.

पूर्व नागेश्वर पहाड़ी मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन भार्गव ओर राहुल सिंघवी समाज सेवी ने बताया कि आज जहां विशाल शिव मंदिर है, वहां कभी घना जंगल और पहाड़ी हुआ करती थी. उस समय पहाड़ी पर केवल हनुमान जी का एक छोटा चबूतरा था.

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यहा 6 फीट की खुदाई में निकला था शिवलिंग

22 अगस्त 1985 को यहां हनुमान मंदिर की नींव की खुदाई की जा रही थी. खुदाई के दौरान लगभग 6 फीट की गहराई पर एक शिवलिंग मिला. शिवलिंग निकलने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई. इसके बाद हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े. श्रद्धा और आस्था के चलते धीरे-धीरे यहीं भोलेनाथ का मंदिर स्थापित कर दिया गया.

सावन और महाशिवरात्रि पर लगता है मेला

मंदिर समिति के अनुसार, सावन मास और महाशिवरात्रि पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. इन दिनों मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और भजन, जलाभिषेक, जागरण और विशेष अनुष्ठान होते हैं.

किशन भार्गव ओर समाज सेवी राहुल सिंधवी ने बताया कि सावन और महाशिवरात्रि के दिन यहां श्रद्धालुओं का दिनभर तांता लगा रहता है. दूर-दराज से लोग मन्नत मांगने और जलाभिषेक करने आते हैं.

स्थानीय लोगों का मानना है कि नागेश्वर पहाड़ी का यह शिवलिंग स्वयंभू है और यहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं. इसी आस्था के कारण छबड़ा और आसपास के जिलों में यह मंदिर विशेष महत्व रखता है.

शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़

बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और आज यानी 1 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा दिन है. इस दौरान भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. साथ ही भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर रहे हैं. वहीं, सावन की शुरुआत होते ही शिव आराधना, झमाझम बारिश और प्रसिद्ध हरियाली तीज महोत्सव लोग में उल्लास भर जाता है.

ऐसे में राजस्थान के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी-लंबी लाइने देखने को मिलती हैं. ऐसे में जयपुर के ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव और दौसा के नीलकंठ महादेव जैसे प्रमुख शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ देखने को मिलती है. इस साल सावन में कुल 4 सोमवार (3, 10, 17 और 24 अगस्त) पड़ रहे हैं, जिनमें विशेष जलाभिषेक और श्रृंगार किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

