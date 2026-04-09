बारां में कंबल-गद्दों के नीचे छुपा था नशे का जखीरा, 4 किलो डोडा चूरा बरामद, आरोपी अरेस्ट

Baran Crime News: बारां जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा बरामद किया है. नाकाबंदी के दौरान की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 104 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देश पर की गई, जिसके तहत क्षेत्र में सख्त निगरानी रखी जा रही थी.

थानाधिकारी कमल सिंह के अनुसार, पुलिस टीम कस्बे के गुना रोड पर नियमित नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान एक बिना नंबर का लोडिंग टैंपो संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया. पुलिस ने तुरंत वाहन को रुकवाया और चालक से पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान चालक घबराया हुआ नजर आया और वाहन में रखे सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया.

इसके बाद पुलिस ने टैंपो की तलाशी ली. तलाशी के दौरान घरेलू सामान, कंबल और गद्दों के नीचे छिपाकर रखे गए चार कट्टों में अफीम डोडा चूरा मिला. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 104 किलो 100 ग्राम पाया गया. पुलिस ने मौके पर ही डोडा चूरा जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया.

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आरोपी की पहचान गुरु साहिब सिंह, निवासी जिला तारन (पंजाब) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है.

पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. इसके साथ ही इस मामले में किसी संगठित तस्करी गिरोह की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

इस कार्रवाई को जिले में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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