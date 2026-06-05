/बारां में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर बवाल, BJP नेता प्रतिपक्ष और XEN के बीच तीखी नोकझोंक

Baran News: बारां शहर के नारेड़ा रोड स्थित करीब पांच बीघा भूमि पर गुरुवार शाम नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इस दौरान मौके पर भारी विरोध देखने को मिला. कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल और नगर परिषद के एक्सईएन भुवनेश मीणा के बीच तीखी बहस हुई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी, धक्का-मुक्की, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी तक की नौबत आ गई.

करीब एक घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर करीब एक घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. नगर परिषद की टीम जब भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची तो कब्जाधारकों और परिषद अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया. स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी.

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पहली बार विरोध के कारण लौटनी पड़ी टीम

जानकारी के अनुसार नगर परिषद की टीम ने पहले दिन में ही नारेड़ा रोड स्थित भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन कब्जाधारकों के विरोध और अधिकारियों के साथ हुई तीखी बहस के चलते टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा.

इसके बाद शाम को परिषद की टीम पुलिस जाब्ते के साथ दोबारा मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. परिषद कर्मचारियों ने निर्माणाधीन नींव को हटाया और निर्माण कार्य के लिए तैयार किए गए पत्थरों के कोट को भी हटाया.

भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने जताया विरोध

कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल और उनके परिजनों ने विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि उनका परिवार करीब 70 वर्षों से इस भूमि पर काबिज है. उन्होंने दावा किया कि भूमि से संबंधित कर और जुर्माना भी समय-समय पर जमा कराया जाता रहा है. इसी आधार पर उन्होंने नगर परिषद की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

परिषद ने भूमि को बताया अपनी संपत्ति

नगर परिषद के एक्सईएन भुवनेश मीणा ने बताया कि नारेड़ा रोड स्थित करीब पांच बीघा भूमि परिषद के स्वामित्व में है. उनके अनुसार कुछ लोगों ने लगभग तीन बीघा क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है और वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था.

उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जे का दावा करने वाले पक्ष के समर्थन में नगर परिषद के रिकॉर्ड में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. परिषद ने अधिकांश अतिक्रमण हटा दिया है और शेष हिस्से पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.

जांच और कार्रवाई पर बनी रहेगी नजर

फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई है. भूमि स्वामित्व और कब्जे को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं. ऐसे में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और दस्तावेजों की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.