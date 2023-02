बारां: परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने से 131 छात्र नहीं दे सके पेपर, भविष्य बचाने के लिए DM से लगाई गुहार

Baran students could not give paper due to late arrival: बारां के छबड़ा में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को आरएससीआईटी की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था. जहां पर 131 स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे. जिसके कारण वह पेपर देने से वंचित रह गए.