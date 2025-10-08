अंता उपचुनाव 2025: बारां में आचार संहिता लागू, अब हर कदम पर ECI की नजर!

Baran news: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के साथ ही, बारां जिले में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है. अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक, सभी पर समान नियम लागू होंगे, और हर गतिविधि पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की पैनी नजर रहेगी.

आचार संहिता के मुख्य प्रतिबंध

निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं.किसी भी तरह की नीतिगत घोषणा, नई योजना का शुभारंभ या सरकारी विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. सरकारी, सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के बैनर या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है. सरकारी वाहन, आवास या कर्मचारियों का राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग सख्त वर्जित है. किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. राजनीतिक दलों को हर सभा, जुलूस या रैली की सूचना पुलिस प्रशासन को पहले से देनी होगी, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन बुकिंग और शिकायत तंत्र

आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है:

सुविधा पोर्टल: राजनीतिक पार्टियों को मैदान और हेलिपैड जैसी सार्वजनिक जगहें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ECI के 'सुविधा' मॉड्यूल से ऑनलाइन बुक करनी होंगी.

सी-विजिल ऐप: नागरिक अपने मोबाइल से फोटो या वीडियो भेजकर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी निगरानी लगातार की जा रही है.

कॉल सेंटर और फ्लाइंग स्क्वॉड: किसी भी शिकायत के लिए कॉल सेंटर 1950 नंबर पर उपलब्ध रहेगा. अंता क्षेत्र में तैनात 12 फ्लाइंग स्क्वॉड 100 मिनट के भीतर शिकायतों का निस्तारण करेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने साफ संदेश दिया है कि आचार संहिता कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर दिखनी चाहिए, और जनता ही सबसे बड़ी निगरानी समिति है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

