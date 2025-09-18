Zee Rajasthan
Baran News: एनटीपीसी कॉलोनी में करोड़ों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Rajasthan News: बारां के अंता एनटीपीसी कॉलोनी में एक रात में दो घरों में करोड़ों की चोरी हुई है. पुलिस को दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला. इस वारदात से कॉलोनी में दहशत है और एनटीपीसी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

Baran News: एनटीपीसी कॉलोनी में करोड़ों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Baran News: बारां जिले के अंता एनटीपीसी कॉलोनी में एक ही रात में दो मकानों में हुई करोड़ों की चोरी ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. चोरी की इस बड़ी वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है, जिससे एनटीपीसी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

चोरी की बड़ी वारदात
यह घटना सोमवार रात को हुई, जब अज्ञात चोरों ने एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी में दो सेवानिवृत्त इंजीनियरों के बंद घरों को निशाना बनाया. चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों के साथ ही 8 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. पीड़ितों ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वायड और एमओबी (मोबाइल फोरेंसिक टीम) को बुलाया, जिन्होंने फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाए.

पुलिस की जांच और चुनौतियां
डीएसपी श्योजी लाल मीणा ने बताया कि इस चोरी को गंभीरता से लिया गया है और वारदात का खुलासा करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है. हालांकि, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एनटीपीसी की आवासीय कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिसके कारण उन्हें जांच में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

पीड़ित परिवार और लोगों में डर
एक तरफ, जिन सेवानिवृत्त परिवारों के घरों में चोरी हुई है, वे अपनी जीवन भर की कमाई एक साथ चोरी हो जाने से सदमे में हैं. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. दूसरी ओर, इस घटना ने पूरी कॉलोनी के निवासियों में डर का माहौल बना दिया है. लोग अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

यह घटना दिखाती है कि कैसे एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण आवासीय कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

