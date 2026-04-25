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बारां में व्यापारी का दिनदहाड़े अपहरण, मांगी गई 1 करोड़ रुपये की फिरौती

Baran News: राजस्थान के बारां शहर में व्यापारी की जान के बदले 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई, जिसमें 14 लाख रुपये वसूलने के बाद बदमाशों ने व्यापारी को छोड़ दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRam Mehta
Published: Apr 25, 2026, 06:02 PM|Updated: Apr 25, 2026, 06:02 PM
बारां में व्यापारी का दिनदहाड़े अपहरण, मांगी गई 1 करोड़ रुपये की फिरौती
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Baran News: राजस्थान के बारां शहर में रिया ग्लास के संचालक सतीश गौड़ का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया. बदमाशों ने व्यापारी की जान के बदले 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती मांगी. आखिर 14 लाख रुपये वसूलने के बाद बदमाशों ने व्यापारी को देर रात मुक्त किया.

बदमाशों ने सतीश गौड़ को सुबह ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उन्हें देर रात तक किसी अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा. इस दौरान आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर लगातार परिजनों पर फिरौती के लिए दबाव बनाया. ​व्यापारी की जान खतरे में देख परिजनों ने आनन-फानन में रकम जुटाना शुरू किया.

पुलिस प्रशासन को बताई आपबीती

बताया जा रहा है कि बदमाशों और परिजनों के बीच हुई बातचीत के बाद 14 लाख रुपये की राशि पर सहमति बनी. फिरौती की रकम मिलने के बाद ही बदमाशों ने व्यापारी को देर रात छोड़ा. मुक्त होने के बाद पीड़ित ने पुलिस प्रशासन को पूरी आपबीती सुनाई.

​व्यापारिक गलियारों में डर और गुस्से का माहौल
​इस वारदात के बाद शहर के व्यापारिक गलियारों में डर और गुस्से का माहौल है. व्यापार संघ बारां के पूर्व अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है.

दोषियों की गिरफ्तार की मांग

​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न टीमों का गठन किया है. सूत्रों के अनुसार, एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

ललित मोहन खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष, व्यापार संघ बारां का कहना है की शहर के बीचों-बीच इस तरह व्यापारी का अपहरण होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है. हम मांग करते हैं कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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