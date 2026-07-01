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बारां में बेखौफ बदमाशों का आतंक, किसान पर दो बार जानलेवा हमला

बारां जिले के छीपाबड़ौद में खेत से घर लौट रहे किसान राधेश्याम गुर्जर पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने दो बार पीछे से टक्कर मारकर हमला किया और मोबाइल लूटने की कोशिश की. किसान ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया और शोर मचा दिया, जिससे लोगों के आने की आहट पर आरोपी फरार हो गए.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRam Mehta
Published: Jul 01, 2026, 02:59 PM|Updated: Jul 01, 2026, 02:59 PM
बारां में बेखौफ बदमाशों का आतंक, किसान पर दो बार जानलेवा हमला
Image Credit: Baran NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छीपाबड़ौद में देर रात बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला. खेत से घर लौट रहे एक किसान पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने दो अलग-अलग जगहों पर पीछे से टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया और मोबाइल लूटने की कोशिश की, लेकिन किसान ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया, शोर मचाया और अपनी जान के साथ मोबाइल भी बचा लिया.

घटना मंगलवार रात करीब 10:35 बजे की है। छीपाबड़ौद निवासी राधेश्याम गुर्जर अपने गांव खेड़ला जागीर से सोयाबीन की बुआई करवाकर लौट रहे थे तभी बाईपास रोड स्थित केलखेड़ी पुलिया के पास एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी.

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बदमाशों ने की मोबाइल छीनने की कोशिश
गिरते ही बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन राधेश्याम ने फोन नहीं छोड़ा. पहला प्रयास विफल होने के बाद बदमाश आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूरी पर नन्दसिंह गुर्जर के मकान के पास दूसरी पुलिया पर फिर से किसान को घेर लिया.

जोर-जोर से मचाया शोर
एक बार फिर पीछे से टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया और मोबाइल छीनने की कोशिश की. इस दौरान राधेश्याम ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया और जोर-जोर से शोर मचाकर आसपास के लोगों को आवाज दी.

स्थानीय लोगों के आने की आहट मिलते ही तीनों बदमाश रेस्ट हाउस के पीछे वाले रास्ते से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित ने छीपाबड़ौद थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी कैमरों की खंगाली जा रही फुटेज
पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. रात के समय सुनसान रास्तों पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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