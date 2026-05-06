/बारां में बंधक बनाकर लूट का मामला, पूर्व MLA करण सिंह राठौड़ ने दी चेतावनी

Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद के हरनावदाशाहजी कस्बे मेंबंधक बनाकर हुई लूट मामले में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी और कहा कि 15 दिन के भीतर इस लूट की वारदात का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.
Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद के हरनावदाशाहजी कस्बे में चार दिन पहले परिवार को बंधक बनाकर हुई लूट की में पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है. क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
मंगलवार शाम को बढ़ते जनाक्रोश के बीच छबड़ा-छीपाबड़ौद के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित ग्रामीणों और व्यापारियों ने पुलिस उपनिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर लूट की वारदात का शीघ्र पर्दाफाश करने की मांग की. लोगों ने पुलिस के सुस्त रवैए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर लूट का खुलासा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस यदि समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो आमजन को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा. उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर इस लूट की वारदात का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी वर्ग और आमजन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इस दौरान बाबूलाल टाटू, अरबाज खान, देवेंद्र पंचोली, मोहित गुप्ता, राजेश मेवाड़ा, सद्दाम मेव, मुबारिक मंसूरी, रानू बना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. कुशवाह मोहल्ले में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन नकाबपोश संदिग्ध कैद हुए हैं. फुटेज में बदमाश घटना के बाद एक छोटी गली से होते हुए बाजार की ओर भागते नजर आ रहे हैं. राधाकृष्ण मंदिर के पास भी उनकी गतिविधियां दिखाई दी हैं. पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर तलाश तेज कर दी है.
इधर थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमें तलाशी में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और कॉल डिटेल के साथ तकनीकी अनुसंधान जारी है. फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा.
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