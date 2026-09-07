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Baran News: मुक्तिधाम तो बना, लेकिन रास्ता नहीं! शव को 5 KM दूर ले जाने की मजबूरी

बारां के गोपालपुरा-दुनीखेड़ा गांव में करीब 1300 की आबादी के बावजूद मुक्तिधाम तक पक्का रास्ता नहीं है. बारिश में कच्चा रास्ता दलदल बन जाता है, जिससे शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों को मजबूरी में 5 किमी से ज्यादा दूर बारां के मुक्तिधाम जाना पड़ता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 07, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 06:40 PM IST
Baran News: मुक्तिधाम तो बना, लेकिन रास्ता नहीं! शव को 5 KM दूर ले जाने की मजबूरी
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां नगरपरिषद के वार्ड नंबर 53 और 57 के गोपालपुरा और दुनीखेड़ा गांव में एक अजीब विडंबना सामने आई है. गांव में मुक्तिधाम तो बना हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है. बारिश के दिनों में पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

1300 की आबादी, कच्चा रास्ता बना मुसीबत
बारां शहर से सटे गोपालपुरा -दुनीखेड़ा गांव की आबादी करीब 1300 है. दोनों गांव नगरपरिषद के वार्ड 53 और 57 में आते हैं. यहां मुक्तिधाम की सुविधा तो है, लेकिन मुक्तिधाम तक जाने वाला कच्चा रास्ता लगातार बारिश के बाद दलदल बन चुका है.

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शव को कीचड़ भरे रास्ते से ले जाना मुश्किल
हालात ये हैं कि आम दिनों में तो ग्रामीण किसी तरह मुक्तिधाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब किसी की मौत होती है तो शव को इसी कीचड़ भरे रास्ते से ले जाना लगभग असंभव हो जाता है. मजबूरन ग्रामीणों को शव को गांव से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर बारां शहर के मुक्तिधाम तक ले जाना पड़ता है.

मुक्तिधाम में बैठने की भी नहीं है व्यवस्था
इतना ही नहीं, मुक्तिधाम परिसर में बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है. अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन बारिश और बदहाल व्यवस्था के बीच उन्हें घंटों परेशान होना पड़ता है.

सालों पुरानी समस्या, कई बार लगाई गुहार
ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या आज की नहीं, बल्कि सालों पुरानी है. इसको लेकर वर्तमान और पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा वार्ड पार्षद तक को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है.

पक्के रास्ते और मूलभूत सुविधाओं की मांग
अब ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द से जल्द मुक्तिधाम तक पक्के रास्ते का निर्माण करवाया जाए और वहां बैठने सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि उन्हें बारिश में शव को बारां ले जाने की मजबूरी से छुटकारा मिल सकें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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