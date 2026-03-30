Baran News: मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से कर डाली हत्या, 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार

Baran News: राजस्थान के बारां के कवाई थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 28 मार्च 2026 को सूचना मिली थी कि ग्राम दिलोद निवासी विमला बाई पर उसके पति दयाचंद ने हमला किया है. कवाई थाना अधिकारी राजपाल सिंह तंवर पुलिस जाप्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवाई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपी दयाचंद ने कुल्हाड़ी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया था.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए, एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन और अटरू डीएसपी रामानंद यादव के नेतृत्व में कवाई थाना प्रभारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी दयाचंद निवासी गेहुखेड़ी हाल दिलोद को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

पढ़िए बारां क्राइम की एक और खबर

बारां जिले की हरनावदाशाहजी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लोहे की कीलों वाले पट्टे का इस्तेमाल कर तस्करों की स्कॉर्पियो के टायर पंक्चर कर दिए, जिसके बाद तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे. पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद किया है.

​थानाधिकारी दीनदयाल वैष्णव ने बताया कि पुलिस टीम ने छीपाबड़ौद मार्ग पर बंजारी के समीप नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान हरनावदाशाहजी की ओर से आ रही एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देख चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया.

​तस्करों को रोकने के लिए पुलिस ने तत्काल सड़क पर लोहे की कीलों वाला पट्टा बिछा दिया, जिससे स्कॉर्पियो के टायरों की हवा निकल गई. टायर फटने के बावजूद चालक गाड़ी को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद देख वह अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर जंगलों की ओर भाग निकला.

​जब पुलिस ने लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो की तलाशी ली, तो पिछली सीटों पर प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे. तौल करने पर इनमें कुल 131.520 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पाया गया. पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रयुक्त वाहन और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है. वहीं, जांच छीपाबड़ौद थानाधिकारी को सौंपी गई है. फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी है.

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