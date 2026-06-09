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कौन हैं अनिमेष पाटनी? जिनको राष्ट्रपति ने वीर चक्र से किया सम्मानित

Baran News:  राजस्थान के बारां जिले के कुंजैड़ गांव के रहने वाले और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को 'ऑपरेशन सिंदूर' में अद्वितीय शौर्य और नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति भवन में वीर चक्र से सम्मानित किया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRam Mehta
Published: Jun 09, 2026, 06:38 PM|Updated: Jun 09, 2026, 06:38 PM
कौन हैं अनिमेष पाटनी? जिनको राष्ट्रपति ने वीर चक्र से किया सम्मानित
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया.


उन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' में असाधारण शौर्य और नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए यह सम्मान मिला. अनिमेष पाटनी बारां जिलें के छोटे से गांव कुंजैड़ निवासी हैं और सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत पाटनी के छोटे भाई हैं.

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ग्रुप कैप्टन पाटनी ने अपनी S-400 'ट्रायम्फ' रेजीमेंट का नेतृत्व करते हुए विमानन इतिहास की सबसे लंबी
सतह-से-आकाश मार हासिल की. मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान, उनकी यूनिट ने पाकिस्तान वायुसेना के DA-20EW फाल्कन्स / साब एराइए-2000 AEW&C विमान को 314 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया.

S-400 'ट्रायम्फ' एयर डिफेंस सिस्टम
यह असाधारण सफलता ग्रुप कैप्टन पाटनी के कौशल, साहस और सटीकता का प्रमाण है. वह एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं, जिन्होंने मिग-29 उड़ाया है और उच्च जोखिम वाले अभियानों से भलीभांति परिचित हैं. उनके कॉम्बैट एविएटर अनुभव ने उन्हें S-400 'ट्रायम्फ' एयर डिफेंस सिस्टम का नेतृत्व करने के लिए आदर्श बनाया, जिसके लिए तकनीकी ज्ञान और वायु युद्ध की गहरी समझ आवश्यक है.

S-400 'ट्रायम्फ' एयर डिफेंस सिस्टम रूस से 5.4 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत खरीदा गया था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया था. यह प्रणाली 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है और लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकती है. ग्रुप कैप्टन पाटनी का नेतृत्व इस प्रणाली की पूरी क्षमता को उजागर करने में निर्णायक सिद्ध हुआ.

अनुभवी फाइटर पायलट
ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी भारतीय वायुसेना के अनुभवी फाइटर पायलट रहे हैं. उन्होंने लंबे वक्त तक लड़ाकू विमान उड़ाए और उसके बाद उन्होंने देश के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की जिम्मेदारी संभाली. यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को लंबी दूरी से ही पहचान कर नष्ट कर देता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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