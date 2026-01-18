Baran: कौन हैं मोहित सिंह हाड़ा? जो लगातार 26 घंटे दौड़कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम करेंगे दर्ज

Baran News: राजस्थान के बारां शहर में बारां रनर्स क्लब की ओर से 25 जनवरी को 26 घंटे तक एक दौड़ देश के जवानों और किसानों के नाम का आयोजन किया जाएगा, जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाएगा. धावक अल्ट्रा रनर मोहित सिंह हाड़ा होंगे. दौड़ की तैयारियां प्रारंभ कर दी है.

25 जनवरी से प्रारंभ

अध्यक्ष अंकित खंडेलवाल ने बताया कि दौड़ 25 जनवरी को सुबह साढ़े 6 बजे कोटा रोड स्थित खेल संकुल में प्रारंभ होगी. यह लगातार 26 घंटे तक चलती रहेगी. दूसरे दिन 26 जनवरी को सुबह साढ़े 8 बजे दौड़ का समापन होगा. इस दौरान मेडिकल टीम समेत सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे.

युवाओं को जवानों और किसानों को समर्पित

बारां में पहली बार हो रही यह दौड़ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्लेम करेगी. इसके लिए दिल्ली से यहां टीम आएगी. इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है. रनर मोहित सिंह हाड़ा ने बताया कि यह दौड़ शहर व देश के युवाओं को जवानों और किसानों को समर्पित रहेगी ताकि उनके द्वारा किए जा रहे त्याग, बलिदान व परिश्रम के प्रति युवाओं को प्रेरित किया जा सकें.

मैकेनिकल इंजीनियर

हाड़ा ने बताया कि इसमें 26 घंटे का टारगेट है. लगभग 200 किमी की यह दौड़ रहेगी. शहर के युवा व अन्य खेल प्रेमी भी इसका हिस्सा बनेंगे. रनर मोहित हाड़ा ने बताया कि वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं. साथ ही किसान भी हैं. वे 2019 से बारां रनर क्लब से जुड़े हैं. दौड़ते-दौड़ते हाफ मेराथन, मैराथन व अल्ट्रा रनिंग की. इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने दौड़ के पोस्टर का विमोचन किया.

जैसलमेर में लोगियावाला पोस्ट की दौड़

यह दौड़ 25 जनवरी को सुबह साढ़े 6 बजे कोटा रोड स्थित खेल संकुल में प्रारंभ होगी. यह लगातार 26 घंटे तक चलती रहेगी और दूसरे दिन 26 जनवरी को सुबह साढ़े 8 बजे दौड़ का समापन होगा. इससे पहले जैसलमेर में लोगियावाला पोस्ट तक 23 घंटे की 161 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर चुका हूं.

