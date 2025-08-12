सांप के काटने से मां समेत बेटा-बेटी की मौत, एक साथ उठी अर्थियां तो मच गया हाहाकार

Baran News: केलवाड़ा थाना क्षेत्र के महोदरा में घर पर सो रहे मां, बेटा और बेटी की जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई, रक्षाबंधन के पर्व पर विवाहिता पिंकी अपने बेटे और बेटी के साथ राखी मनाने अपने पीहर आई थी.

बेटी के घर आने से परिवार बना खुशी का माहौल ग़म में बदल गया. आनन-फानन में मृतक पिंकी का पिता तीनों को केलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. केलवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले जांच शुरू कर दी है.

काटने वाले सांप का नाम "करैत" बताया जा रहा है. कॉमन करैत का डर लोगों को सताने लगा है. यह सांप कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है.न डसने की आवाज करता है. न कोई दर्द देता है. न ही शरीर पर काटने का निशान छोड़ता है. इसकी एक हल्की सी छुअन भी इंसान की जान ले सकती है. यही वजह है कि इस सांप को ‘साइलेंट किलर’ भी कहा जाता है.

Trending Now

आमतौर पर यह सांप खेतों, बस्तियों और घरों में देखा जाता है. कॉमन करैत भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल है. इसे लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जब काटता है. तो इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसे कोई जहरीला सांप डस गया है.

न कोई दर्द, न जलन और न ही कोई गहरा घाव देता है. जब तक लक्षण नजर आने लगते हैं, तब तक जहर शरीर में फैल चुका होता है और कई मामलों में इंसान की मौत हो चुकी होती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-