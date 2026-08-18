/बारां में मासूम के मिलने से सनसनी, झाड़ियों में गूंज रही थी नवजात की चीखें!

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Baran News: राजस्थान के बारां जिला मुख्यालय से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. कोटा रोड पर एक प्लांट के समीप झाड़ियों में एक नवजात के मिलने से सनसनी फैल गई. झाड़ियों से मासूम के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.
मां की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन बारां में सामने आया यह मामला इस रिश्ते पर ही कई सवाल खड़े कर रहा है. कोटा रोड स्थित प्लांट के समीप झाड़ियों से जब नवजात के रोने की आवाज आई तो राहगीरों के कदम रुक गए. झाड़ियों में मासूम को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
मासूम लड़ रहा जिंदगी से जंग
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को झाड़ियों से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि नवजात कुछ ही समय पहले जन्मा प्रतीत होता है. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. एक तरफ अस्पताल में मासूम जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है,तो दूसरी तरफ पुलिस उस मां और उस कहानी की तलाश में जुटी है, जिसने इस नवजात को झाड़ियों तक पहुंचा दिया.
खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरें
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात को यहां कौन छोड़कर गया? घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक दबाव या किसी अन्य वजह से बच्चे को छोड़े जाने के पहलुओं की भी जांच कर रही है.
मासूम को झाड़ियों में किसने छोड़ा?
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मासूम को झाड़ियों में किसने छोड़ा, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जिसने एक नवजात को जन्म के कुछ समय बाद ही सुनसान झाड़ियों के हवाले कर दिया? जिस मासूम ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं उसे मौत के खतरे के बीच छोड़ दिया गया.
नवजात को सुनसान जगह छोड़ना समाधान नहीं
गनीमत रही कि राहगीरों ने उसके रोने की आवाज सुन ली और समय रहते पुलिस को सूचना दी. फिलहाल मासूम अस्पताल में सुरक्षित है और चिकित्सक उसके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस मासूम को झाड़ियों तक पहुंचाने के पीछे आखिर पूरी कहानी क्या है? इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किसी नवजात को सुनसान जगह छोड़ना समाधान नहीं है. ऐसे हालात में अस्पताल, पुलिस या प्रशासन की मदद ली जा सकती है क्योंकि एक मासूम की जिंदगी किसी भी मजबूरी से कहीं ज्यादा कीमती है.
Note-खबर में लगाई गई फोटो AI से बनाई गई है.
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