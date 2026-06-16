/Baran: पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की हुई मौत, शादी समारोह में होने आए थे शामिल

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा कस्बे के गुगोर स्थित पार्वती नदी में मंगलवार यानी 16 जून को को बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं. चारों लोग शादी समारोह में शामिल होने गुगोर आए थे.

सभी पार्वती नदी में नहाने उतरे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से डूब गए. आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही छबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर छबड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

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शादी वाले घर में पसरा मातम

हादसे की खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे. अपनों के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शादी वाले घर में मातम पसर गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. नदी में गहरे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड न होने पर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है.

छबड़ा सीआई राजेश खटाना ने बताया कि अरमान, सलाम, यूनुस ओर गुड्डी बाई चारो नहाने पार्वती नदी पर गए थे. नहाने के मछली के जाल में पैर फंस जाने से एक युवक फिसल गया और पानी में डूबने लगा. डूबे व्यक्ति को बचाने गए अन्य तीन भी डूब गए.

परिजन और रिश्तेदार सदमे में

स्थानीय गोताखोर निरंजन खारोल की मदद से छबड़ा के राजकीय चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जहां मेडिकल टीम द्वारा शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

इधर, एक साथ चार लोगों की मौत की खबर सुनते ही गुगौर गांव और आसपास के इलाकों में मातम पसर गया. साथ ही परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं. इस हादसे के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई. मृतकों में मां-बेटे और दो भाई शामिल है.



इस घटना को सुनने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्वती नदी के कुछ भागों में पानी काफी गहरा है, जिसका कई बार लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है.

