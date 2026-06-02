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बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

Baran Bus Accident: बारां के NH-27 पर फरेदुआ तलहटी गांव के पास यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलट गई. हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर यात्री घायल हो गए. सभी घायलों को शाहाबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 02, 2026, 11:13 AM|Updated: Jun 02, 2026, 11:13 AM
बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत
Image Credit: Baran Bus Accident

Baran Bus Accident: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर मंगलवार अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कोटा से कानपुर जा रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक मासूम बालिका सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

फरेदुआ तलहटी गांव के पास पलटी बस

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जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे फरेदुआ तलहटी गांव के पास हुई. उस समय बस में सवार अधिकांश यात्री नींद में थे. बताया जा रहा है कि हाईवे के एक मोड़ पर चालक बस से संतुलन खो बैठा, जिसके बाद बस लहराते हुए सड़क पर ही पलट गई. अचानक हुए हादसे से बस में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

ग्रामीणों ने शुरू किया राहत कार्य

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस तथा प्रशासन को दी. ग्रामीणों की तत्परता के कारण कई यात्रियों को समय रहते मदद मिल सकी.

पुलिस और एम्बुलेंस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई. बचाव दल ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को बाहर निकालकर तत्काल शाहाबाद राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टरों के अनुसार कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बारां जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए

पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं. साथ ही उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की पहचान संबंधी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.

हादसे के कारणों की जांच जारी

फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में चालक को नींद की झपकी आना या बस की तेज रफ्तार को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सतर्कता की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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