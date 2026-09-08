Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /बारां नगर निकाय चुनाव 2026: मतदान दल आज होंगे रवाना, अंतिम प्रशिक्षण के बाद संभालेंगे बूथ

बारां नगर निकाय चुनाव 2026: मतदान दल आज होंगे रवाना, अंतिम प्रशिक्षण के बाद संभालेंगे बूथ

Baran News: बारां में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हैं. 9 सितंबर को बारां, अंता और सीसवाली में 166 बूथों पर मतदान होगा. 1,29,154 मतदाता वोट डाल सकेंगे. मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद बूथों के लिए रवाना होंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 08, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 04:05 PM IST
बारां नगर निकाय चुनाव 2026: मतदान दल आज होंगे रवाना, अंतिम प्रशिक्षण के बाद संभालेंगे बूथ
Image Credit: बारां नगर निकाय चुनाव 2026.

Baran News: नगर निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 9 सितंबर को बारां जिले के तीन निकाय क्षेत्रों में मतदान होना है. स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की प्रतिबद्धता के साथ मतदान दलों को मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा.

बारां, अंता और सीसवाली में होगा मतदान

Add Zee News as a Preferred Source

प्रथम चरण में नगर परिषद बारां के साथ नगरपालिका अंता और सीसवाली क्षेत्र में आम चुनाव होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि अंता और सीसवाली के मतदान दलों को सुबह 9 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि बारां नगर परिषद क्षेत्र के दलों का प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से होगा.

प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को मतदान दिवस पर किए जाने वाले कार्यों, जरूरी नियमों, सावधानियों और निर्वाचन संबंधी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी.

मतदान सामग्री लेकर पुलिस बल के साथ होंगे रवाना

अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल प्रशिक्षण स्थल पर बनाए गए अलग-अलग काउंटरों से आवश्यक मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे. इसके बाद आवंटित वाहनों से पुलिस बल के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे.

निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. प्रशिक्षण स्थल पर हेल्प डेस्क और शीतल पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी. प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और चुनाव से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

पहले 165, अब कुल 166 बूथों का जिक्र

तीनों निकाय क्षेत्रों में मतदान के लिए पहले 165 पोलिंग बूथ बनाए जाने की जानकारी दी गई थी. वहीं चुनाव संबंधी अंतिम विवरण में कुल 166 मतदान बूथ बताए गए हैं. इनमें बारां नगर परिषद क्षेत्र में 111, अंता में 35 और सीसवाली में 20 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं.

1,29,154 मतदाता करेंगे मतदान

तीनों नगर निकाय क्षेत्रों में कुल 1,29,154 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

अब मतदान दलों के बूथों पर पहुंचने के साथ चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा. प्रशासन का लक्ष्य है कि 9 सितंबर को होने वाला मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कुचामन नगर परिषद चुनाव में BJP का बड़ा दांव! सरकार बनते ही पहले 100 दिन में होंगे ये बड़े काम

Jaipur Nikay Chunav 2026 : 142 बिजनेसमैन और 42 गृहिणियों के बीच चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे 16 बेरोजगार

Rajasthan Nikay Chunav Explainer: 85% वार्डों में मुकाबला सिर्फ 5 प्रत्याशियों तक सीमित, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?

जयपुर निकाय चुनाव का डिग्रीनामा : शहरी सरकार की रेस में आधे नेता 'ग्रेजुएट-प्रोफेशनल', तो 52% की पढ़ाई 12वीं से नीचे

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Baran news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दीया कुमारी EXCLUSIVE, बोलीं- गहलोत जी खुद कहां हैं चुनाव में, क्यों वे चुनाव से दूर हैं ये तो बताएं?
2
3
4
5