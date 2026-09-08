/बारां नगर निकाय चुनाव 2026: मतदान दल आज होंगे रवाना, अंतिम प्रशिक्षण के बाद संभालेंगे बूथ

Baran News: नगर निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 9 सितंबर को बारां जिले के तीन निकाय क्षेत्रों में मतदान होना है. स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की प्रतिबद्धता के साथ मतदान दलों को मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा.

बारां, अंता और सीसवाली में होगा मतदान

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प्रथम चरण में नगर परिषद बारां के साथ नगरपालिका अंता और सीसवाली क्षेत्र में आम चुनाव होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि अंता और सीसवाली के मतदान दलों को सुबह 9 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि बारां नगर परिषद क्षेत्र के दलों का प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से होगा.

प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को मतदान दिवस पर किए जाने वाले कार्यों, जरूरी नियमों, सावधानियों और निर्वाचन संबंधी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी.

मतदान सामग्री लेकर पुलिस बल के साथ होंगे रवाना

अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल प्रशिक्षण स्थल पर बनाए गए अलग-अलग काउंटरों से आवश्यक मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे. इसके बाद आवंटित वाहनों से पुलिस बल के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे.

निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. प्रशिक्षण स्थल पर हेल्प डेस्क और शीतल पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी. प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और चुनाव से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

पहले 165, अब कुल 166 बूथों का जिक्र

तीनों निकाय क्षेत्रों में मतदान के लिए पहले 165 पोलिंग बूथ बनाए जाने की जानकारी दी गई थी. वहीं चुनाव संबंधी अंतिम विवरण में कुल 166 मतदान बूथ बताए गए हैं. इनमें बारां नगर परिषद क्षेत्र में 111, अंता में 35 और सीसवाली में 20 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं.

1,29,154 मतदाता करेंगे मतदान

तीनों नगर निकाय क्षेत्रों में कुल 1,29,154 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

अब मतदान दलों के बूथों पर पहुंचने के साथ चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा. प्रशासन का लक्ष्य है कि 9 सितंबर को होने वाला मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराया जाए.