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बारां में राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार! जहरीले दाने डालकर मारने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार

Baran News: बारां के छबड़ा क्षेत्र में वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने जहरीले गेहूं के दाने डालकर मोर को मारा था. कोर्ट ने दोनों को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jun 11, 2026, 12:13 PM|Updated: Jun 11, 2026, 12:13 PM
बारां में राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार! जहरीले दाने डालकर मारने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार
Image Credit: baran peacock hunting case two accused arrested wildlife department action

Baran News: बारां के छबड़ा वन विभाग की टीम ने वन्यजीव तस्करों और शिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने जहरीले गेहूं के दाने डालकर इस बेजुबान पक्षी का शिकार किया था.

वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वन खण्ड खजूरी क्षेत्र में कुछ शिकारी सक्रिय हैं. सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी. टीम ने घेराबंदी कर मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान जगदीश और गोलू के रूप में हुई है, जो शंकर कॉलोनी और खेड़खेड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं.

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​वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल की गई सामग्री और मृत पक्षी को बरामद कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. कार्यवाही के बाद दोनों आरोपियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से विद्वान न्यायाधीश ने दोनों शिकारियों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए हैं.

मोर को मारने की क्या है सजा

बता दें कि राजस्थान समेत पूरे भारत में मोर को विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि यह देश का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर का शिकार करना, उसे मारना, घायल करना या उसके अंगों का अवैध व्यापार करना कानूनन अपराध माना जाता है.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मोर संरक्षित प्रजातियों में शामिल है. यदि कोई व्यक्ति मोर का शिकार करते हुए या उसे नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. गंभीर मामलों में अदालत दोनों सजा एक साथ भी दे सकती है.

राजस्थान में समय-समय पर मोरों के शिकार और विष देकर मारने के मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे मामलों में वन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मोर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं मोर के शिकार या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें. राष्ट्रीय पक्षी को नुकसान पहुंचाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर के खिलाफ भी अपराध माना जाता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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