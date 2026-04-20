/बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में बाल विवाह के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और सृष्टि सेवा समिति ने प्रशासन और पुलिस की मदद से एक साथ 3 नाबालिग बालिकाओं को बाल विवाह रुकवाया. साथ ही सखी केंद्र बारां में आश्रय दिलवाकर बड़ी कार्रवाई की. छीपाबडौद थाना क्षेत्र के खजूरिया, खेडी जागीर और हरनावदाशाहजी ग्राम में बाल विवाह रुकवाया गया.

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक राकेश कुमार वर्मा के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष राठौर ने तुरंत कार्रवाई के लिए सुपरवाइजर श्वेता अदलक्खा, सृष्टि सेवा से विजय कुशवाह और कमल प्रजापति ने प्रशासन और पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए तो वहां बाल विवाह की तैयारियां मिली.

मेहमान उठा रहे थे भोजन का लुफ्त

मंगलगीत गाए जा रहे थे. मेहमान रिश्तेदार भोजन का लुफ्त उठा रहे थे. कुछ लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे थे तो प्रशासन और टीम ने परिजनों को पाबंद कर रिश्तेदार के हस्ताक्षर करवाए.

उसके बाद बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता के यहां पेश किया तो उन्होंने आदेश दिया बालिकाओं को सखी केंद्र बारां में आश्रय दिया जाए.

संपूर्ण कार्रवाई में जिला समन्वयक मनीष राठौर, सुपरवाइजर श्वेता अदलक्खा, ब्रजराज मीणा, प्रदीप बैरवा, सृष्टि सेवा से विजय कुशवाहा, कमल सेन छीपाबडौद, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार राधेश्याम लवंशी, थाना अधिकारी योगेश चौहान, धर्मपाल यादव और दीनदयाल वैष्णव ने सख्त कार्रवाई कर बाल विवाह कुप्रथा को खत्म करने का प्रण लिया.

बता दें कि भारत में नाबालिग विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. इसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से कम होना गैरकानूनी है. दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.