राजस्थान का 'मिनी अजूबा' है यह जगह, एक ही चट्टान से तराशा है यहां का हाथी!

Hathi Bhata Story: राजस्थान वैसे तो किलों और महलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां कई छोटे-छोटे ऐसे अजूबे भी छिपे हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक अजूबा है 'हाथी भाटा', जो बारां जिले में स्थित है.

हाथी भाटा, बारां जिले के रामगढ़ रोड पर बना हुआ है. यह सड़क से गुजरने वाले हर यात्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि यह किसी साधारण मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी चट्टान को तराशकर बनाए गए विशाल हाथी की तरह है.

क्या है इसकी खासियत

यहां पत्थर पर इतना खूबसूरत हाथी बनाया गया है कि देखने पर लगता है जैसे असली हाथी सामने खड़ा हो. यह मूर्ति करीब 12 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची है. हाथी की सूंड, दांत और आंखें इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं.

कब और किसने बनवाया?

इतिहासकारों का मानना है कि हाथी भाटा का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था. इसे उस समय के शासक उदयवीर सिंह हुडा ने बनवाया था. माना जाता है कि इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान या विजय की याद में बनाया गया था. राजस्थान में पत्थरों से बनी कई मूर्तियां मिलती हैं लेकिन पूरी की पूरी चट्टान काटकर हाथी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी कला है. यही वजह है कि यह जगह आज भी लोगों को हैरान करती है.

स्थानीय लोग मानते हैं कि हाथी भाटा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है. बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक, हर कोई यहां आकर हाथी के पास फोटो खिंचवाना पसंद करता है. कुछ लोग इसे राजस्थान का मिनी अजूबा भी कहते हैं. बारां शहर से यह जगह सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है. यहां तक आप टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं. नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 70 किमी दूर है.

अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हाथी भाटा आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह जगह न केवल इतिहास और कला का नमूना है, बल्कि आपको यह एहसास भी कराती है कि पुराने जमाने में कलाकारों की मेहनत और कल्पनाशक्ति कितनी अद्भुत थी.