Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का 'मिनी अजूबा' है यह जगह, एक ही चट्टान से तराशा है यहां का हाथी!

Baran News: राजस्थान में पत्थरों से बनी कई मूर्तियां मिलती हैं लेकिन पूरी की पूरी चट्टान काटकर हाथी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी कला है. यही वजह है कि यह जगह आज भी लोगों को हैरान करती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 06, 2025, 12:40 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

उदयपुर में 24 घंटे जमकर बरसेंगे बदरा, विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में 24 घंटे जमकर बरसेंगे बदरा, विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी

राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का कहर, विभाग ने रेड और येलो अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का कहर, विभाग ने रेड और येलो अलर्ट किया जारी

Ajmer Weather Update: अजमेर में नॉन-स्टॉप हो रही झमाझम बारिश, मकानों में आई दरारें, खेत बने तालाब
6 Photos
Ajmer Weather Update

Ajmer Weather Update: अजमेर में नॉन-स्टॉप हो रही झमाझम बारिश, मकानों में आई दरारें, खेत बने तालाब

अजमेर में बारिश ने मचाया कहर, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

अजमेर में बारिश ने मचाया कहर, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान का 'मिनी अजूबा' है यह जगह, एक ही चट्टान से तराशा है यहां का हाथी!

Hathi Bhata Story: राजस्थान वैसे तो किलों और महलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां कई छोटे-छोटे ऐसे अजूबे भी छिपे हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक अजूबा है 'हाथी भाटा', जो बारां जिले में स्थित है.

हाथी भाटा, बारां जिले के रामगढ़ रोड पर बना हुआ है. यह सड़क से गुजरने वाले हर यात्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि यह किसी साधारण मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी चट्टान को तराशकर बनाए गए विशाल हाथी की तरह है.

क्या है इसकी खासियत
यहां पत्थर पर इतना खूबसूरत हाथी बनाया गया है कि देखने पर लगता है जैसे असली हाथी सामने खड़ा हो. यह मूर्ति करीब 12 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची है. हाथी की सूंड, दांत और आंखें इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कब और किसने बनवाया?
इतिहासकारों का मानना है कि हाथी भाटा का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था. इसे उस समय के शासक उदयवीर सिंह हुडा ने बनवाया था. माना जाता है कि इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान या विजय की याद में बनाया गया था. राजस्थान में पत्थरों से बनी कई मूर्तियां मिलती हैं लेकिन पूरी की पूरी चट्टान काटकर हाथी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी कला है. यही वजह है कि यह जगह आज भी लोगों को हैरान करती है.

स्थानीय लोग मानते हैं कि हाथी भाटा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है. बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक, हर कोई यहां आकर हाथी के पास फोटो खिंचवाना पसंद करता है. कुछ लोग इसे राजस्थान का मिनी अजूबा भी कहते हैं. बारां शहर से यह जगह सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है. यहां तक आप टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं. नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 70 किमी दूर है.

अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हाथी भाटा आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह जगह न केवल इतिहास और कला का नमूना है, बल्कि आपको यह एहसास भी कराती है कि पुराने जमाने में कलाकारों की मेहनत और कल्पनाशक्ति कितनी अद्भुत थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news