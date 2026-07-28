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बारां में किसानों से लाखों की ठगी का आरोपी मंडी व्यापारी विकास बंसल गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

Baran News: बारां की समरानिया कृषि उपज मंडी में किसानों से फसल खरीद के नाम पर लाखों की कथित धोखाधड़ी के आरोपी व्यापारी विकास बंसल उर्फ विक्की को केलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से फरार था. पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Jul 28, 2026, 09:09 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 09:09 AM IST
बारां में किसानों से लाखों की ठगी का आरोपी मंडी व्यापारी विकास बंसल गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी
Image Credit: आरोपी व्यापारी विकास बंसल उर्फ विक्की.

Baran News: बारां के समरानिया कृषि उपज मंडी में किसानों से फसल खरीद के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से फरार चल रहे प्रमुख व्यापारी विकास बंसल उर्फ विक्की को केलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी पर क्षेत्र के कई किसानों से कृषि उपज खरीदने के बाद उनका भुगतान नहीं करने और लाखों रुपये की चपत लगाने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है.

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मंडी में फसल बेचने के बाद भुगतान का इंतजार

जानकारी के अनुसार समरानिया कृषि उपज मंडी में स्थानीय किसानों ने अपनी कृषि उपज व्यापारी विकास बंसल उर्फ विक्की की सभ्य ट्रेडिंग कंपनी को बेची थी. व्यापारी ने किसानों को भुगतान करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर भुगतान नहीं किया.

काफी समय बीतने के बाद भी जब किसानों को उनकी फसल की रकम नहीं मिली तो उन्होंने व्यापारी से संपर्क करने का प्रयास किया. इसी बीच व्यापारी के फरार हो जाने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई. इसके बाद पीड़ित किसानों ने केलवाड़ा थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

किसानों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी व्यापारी की तलाश शुरू की. आरोपी विकास बंसल उर्फ विक्की राजपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है.

केलवाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी सूचना और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश की. पुलिस को आखिरकार आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली और विकास बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया.

अन्य साथियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस का उद्देश्य कथित तौर पर गबन किए गए रुपयों की बरामदगी के साथ ही पूरे मामले से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाना है. पुलिस इस मामले में शामिल अन्य सहभागी व्यापारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. उनके बारे में जानकारी जुटाने के साथ उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है.

थानाधिकारी बोले- आरोपी से पूछताछ जारी

केलवाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि किसानों की शिकायत पर मंडी व्यापारी विकास बंसल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

उन्होंने बताया कि मामले में शामिल अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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