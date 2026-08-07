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'न छत, न दीवारें', छप्पर के नीचे चल रही पढ़ाई, जानिए राजस्थान के कौन से सरकारी स्कूल का है यह हाल

Baran News: बारां जिले के सनगवां गांव में पक्के भवन के अभाव के कारण 53 मासूम बच्चे घास-फूस की झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. 13 साल पुराना भवन क्षतिग्रस्त होने के बाद से ग्रामीण तिरपाल/छप्पर लगाकर अस्थायी स्कूल चला रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 07, 2026, 01:25 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 01:25 PM IST
'न छत, न दीवारें', छप्पर के नीचे चल रही पढ़ाई, जानिए राजस्थान के कौन से सरकारी स्कूल का है यह हाल
Image Credit: मासूम बच्चे घास-फूस की झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर.

Baran News: जिले के आदिवासी क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे सनगवां गांव में सरकारी स्कूलों की स्थिति आज भी चिंता का विषय बनी हुई है. यहां का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन के अभाव में संचालित हो रहा है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बारिश, सर्दी और भीषण गर्मी के बीच घास-फूस की झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. यह हालात ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी को सामने लाते हैं.

53 बच्चों की पढ़ाई टापरी में हो रही

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देवरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सनगवां में करीब 53 बच्चों का नामांकन है. लेकिन स्कूल में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ग्रामीणों ने सहयोग कर विद्यालय परिसर में घास-फूस और लकड़ियों से टापरी तैयार की. इसके ऊपर तिरपाल डालकर अस्थायी कक्षा बनाई गई है, जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं. इसी टापरी में रोजाना शिक्षण कार्य चल रहा है.

शिक्षकों को भी उठानी पड़ रही परेशानी

स्कूल भवन नहीं होने का असर केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर भी पड़ रहा है. खुले और अस्थायी ढांचे में पढ़ाई कराने के साथ-साथ शिक्षण सामग्री को सुरक्षित रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. वहीं मां वाड़ी केंद्र में कार्यालय संचालित किया जा रहा है.

13 साल पहले बना भवन, अब हो चुका क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सनगवां का भवन करीब 13 वर्ष पहले लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था. आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता से समझौता किया गया. इसी वजह से भवन अधिक समय तक टिक नहीं पाया और क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद से बच्चों की पढ़ाई अस्थायी व्यवस्था में ही चल रही है.

कई बार की शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि वे लंबे समय से नए विद्यालय भवन की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण सुरेश, उदय, महेंद्र, परशु सहरिया और एसएमसी अध्यक्ष छोटे राम सहित अन्य लोगों ने बताया कि नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत बीलखेड़ा डांग के ग्रामीण सेवा शिविर में तहसीलदार को लिखित शिकायत दी गई. इसके अलावा शाहाबाद पहुंचकर उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया और नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की गई.

सुरक्षित भवन की मांग कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में शिक्षा मिलनी चाहिए. फिलहाल मौसम की हर मार के बीच पढ़ाई जारी है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है. यह स्थिति सरकारी स्कूलों में भवन, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर करती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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