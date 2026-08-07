/'न छत, न दीवारें', छप्पर के नीचे चल रही पढ़ाई, जानिए राजस्थान के कौन से सरकारी स्कूल का है यह हाल

Baran News: जिले के आदिवासी क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे सनगवां गांव में सरकारी स्कूलों की स्थिति आज भी चिंता का विषय बनी हुई है. यहां का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन के अभाव में संचालित हो रहा है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बारिश, सर्दी और भीषण गर्मी के बीच घास-फूस की झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. यह हालात ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी को सामने लाते हैं.

53 बच्चों की पढ़ाई टापरी में हो रही

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देवरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सनगवां में करीब 53 बच्चों का नामांकन है. लेकिन स्कूल में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ग्रामीणों ने सहयोग कर विद्यालय परिसर में घास-फूस और लकड़ियों से टापरी तैयार की. इसके ऊपर तिरपाल डालकर अस्थायी कक्षा बनाई गई है, जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं. इसी टापरी में रोजाना शिक्षण कार्य चल रहा है.

शिक्षकों को भी उठानी पड़ रही परेशानी

स्कूल भवन नहीं होने का असर केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर भी पड़ रहा है. खुले और अस्थायी ढांचे में पढ़ाई कराने के साथ-साथ शिक्षण सामग्री को सुरक्षित रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. वहीं मां वाड़ी केंद्र में कार्यालय संचालित किया जा रहा है.

13 साल पहले बना भवन, अब हो चुका क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सनगवां का भवन करीब 13 वर्ष पहले लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था. आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता से समझौता किया गया. इसी वजह से भवन अधिक समय तक टिक नहीं पाया और क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद से बच्चों की पढ़ाई अस्थायी व्यवस्था में ही चल रही है.

कई बार की शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि वे लंबे समय से नए विद्यालय भवन की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण सुरेश, उदय, महेंद्र, परशु सहरिया और एसएमसी अध्यक्ष छोटे राम सहित अन्य लोगों ने बताया कि नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत बीलखेड़ा डांग के ग्रामीण सेवा शिविर में तहसीलदार को लिखित शिकायत दी गई. इसके अलावा शाहाबाद पहुंचकर उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया और नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की गई.

सुरक्षित भवन की मांग कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में शिक्षा मिलनी चाहिए. फिलहाल मौसम की हर मार के बीच पढ़ाई जारी है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है. यह स्थिति सरकारी स्कूलों में भवन, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर करती है.

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