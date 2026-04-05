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महज 2 हजार के लिए बारां में नाती ने नाना को पत्थर से कूचकर मार डाला, फिर खेत के कुएं में फेंका शव

Baran News: बारां जिले के सारथल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 2000 रुपये के लिए एक युवक ने अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है. यह घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली है और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 05, 2026, 10:39 AM IST | Updated:Apr 05, 2026, 10:39 AM IST

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Baran News: बारां जिले के सारथल क्षेत्र में हाल ही में हुई एक बुजुर्ग की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि मृतक का अपना सगा दोहिता ही था. महज 2000 रुपये के लिए आरोपी ने अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया.

सारथल थानाधिकारी धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 27 मार्च का है, जब सारथल निवासी भैरुलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उनके बड़े भाई बद्रीलाल खेत पर पूजा करने के लिए गए थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे. परिजनों ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन खोजबीन के दौरान बद्रीलाल का शव खेत के पास स्थित एक कुएं में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक हुई पुलिस की पहुंच

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मृतक के शव की स्थिति बेहद संदिग्ध थी. उनके पैर बंधे हुए थे और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे. इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की. पुलिस टीम ने विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई.

जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर झालावाड़ जिले के ल्हास निवासी रणजीत पुत्र भंवरलाल काछी को अकलेरा बस स्टैंड से हिरासत में लिया गया. शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद वह टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

क्यों की हत्या

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रणजीत ने अपने नाना बद्रीलाल से खर्च के लिए 2000 रुपये मांगे थे. जब नाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आपा खो बैठा. इसी दौरान उसने पास पड़े पत्थर से बद्रीलाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने शव के पैर बांधे और उसे कुएं में फेंक दिया, ताकि यह घटना हादसा लगे और पुलिस को कोई सुराग न मिल सके.

पुलिस के अनुसार, आरोपी रणजीत का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उस पर पहले से ही चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि वह काफी समय से अपने नाना की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया.

और भी वजहें जानने की कोशिश

फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हत्या के पीछे कोई और कारण या साजिश तो नहीं थी. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लालच और गुस्सा इंसान को किस हद तक अमानवीय बना सकता है.

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