/बारां के शाहाबाद जंगल में फिर पहुंचीं कूनो की दो मादा चीता, 3 बकरियों का किया शिकार

Baran News: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से चीतों के बारां जिले के शाहाबाद जंगल में आने का सिलसिला जारी है. बुधवार सुबह कूनो से निकलकर दो मादा चीता OAKD-1 और OAKD-2 शाहाबाद के बेहटा-राजपुर क्षेत्र में पहुंच गईं. दोनों चीताओं ने जंगल के किनारे बसे एक गांव में 3 बकरियों का शिकार भी किया है. चीतों के मूवमेंट की जानकारी मिलते ही वन विभाग और ट्रैकिंग टीम सक्रिय हो गई.

जीपीएस कॉलर से रखी जा रही नजर

दोनों मादा चीता फिलहाल साथ-साथ मूवमेंट कर रही हैं. इनके जंगल में पहुंचने की सूचना के बाद बारां वन विभाग और कूनो की स्पेशल ट्रैकिंग टीम अलर्ट मोड पर है. जीपीएस कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए दोनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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वन विभाग ने ग्रामीणों से चीतों के मूवमेंट वाले इलाके से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है. गांव के पास 3 बकरियों के शिकार के बाद निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो गई है.

बोत्सवाना से लाई गई थीं दोनों चीता

OAKD-1 और OAKD-2 इसी साल बोत्सवाना से कूनो लाए गए 9 चीतों में शामिल हैं. दोनों के नाम बोत्सवाना में ही रखे गए थे. इनकी उम्र करीब ढाई साल बताई जा रही है. बुधवार को शाहाबाद पहुंचने के बाद से दोनों एक साथ जंगल में आगे बढ़ रही हैं.

चीता वीरा भी लौट चुकी कूनो

इससे पहले शाहाबाद के जंगल में विचरण कर रही मादा चीता वीरा मंगलवार को खुद ही कूनो लौट गई. वह चार दिन तक शाहाबाद के जंगल में रही और इसके बाद जंगल के रास्ते वापस कूनो पहुंची.

वीरा का शाहाबाद क्षेत्र में यह तीसरा दौरा था. वह पहली बार फरवरी 2024 में यहां पहुंची थी. इसके बाद जून 2026 में दो शावकों के साथ जैतपुरा आई थी. तीसरी बार 22 अगस्त को शाहाबाद पहुंची और चार दिन बाद खुद कूनो लौट गई. तीनों मौकों पर उसे ट्रैंकुलाइज किए बिना ही जंगल के रास्ते वापस भेजा गया.

प्राकृतिक कॉरिडोर से होता है वन्यजीवों का मूवमेंट

कूनो नेशनल पार्क भौगोलिक रूप से शाहाबाद के जंगल से जुड़ा हुआ है. दोनों क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही के लिए प्राकृतिक कॉरिडोर मौजूद हैं. इसी वजह से कूनो से निकलकर वन्यजीवों का शाहाबाद क्षेत्र में आना लगातार देखा जा रहा है.

पहले अग्नि समेत अन्य चीते भी पहुंच चुके

बारां क्षेत्र में कूनो से आने वाले चीतों का सिलसिला नया नहीं है. सबसे पहले 25 दिसंबर 2023 को चीता अग्नि जैतपुरा पहुंचा था. बाद में कूनो की टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो पहुंचाया था. इसके बाद केपी-2 और केपी-3 भी बारां क्षेत्र में आ चुके हैं.

अब OAKD-1 और OAKD-2 के शाहाबाद पहुंचने के बाद वन विभाग दोनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है.

