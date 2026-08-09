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हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

Baran News: बारां के शाहाबाद क्षेत्र में बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, MRP और FSSAI नंबर वाले मसालों की बिक्री का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 09, 2026, 11:29 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 11:29 AM IST
हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप
Image Credit: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप.

Baran News: बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य और पिछड़े शाहाबाद क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. क्षेत्र के बाजारों, किराना दुकानों और हाट-बाजारों में ऐसे मसालों के पैकेट बेचे जा रहे हैं, जिन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्ज है और न ही एक्सपायरी डेट. कई पैकेटों पर MRP की जानकारी भी नहीं दी गई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाले के नाम पर पॉलिथीन के पैकेट में अज्ञात पाउडर भरकर बाजार में बेचा जा रहा है. इन पैकेटों पर कंपनी का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन मसाले में इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी और लाइसेंस नंबर तक मौजूद नहीं है.

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कम कीमत के कारण ग्रामीण खरीद रहे मसाले

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोग कम कीमत के कारण इन मसालों को खरीद रहे हैं. लोगों का कहना है कि जानकारी के अभाव में ग्रामीण पैकेट पर जरूरी जानकारी नहीं होने के बावजूद इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. शाहाबाद क्षेत्र आदिवासी आबादी वाला इलाका है और यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण बाजार से रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं. ऐसे में बिना जरूरी जानकारी वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है.

खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खाद्य सामग्री की पैकिंग और लेबलिंग को लेकर स्पष्ट नियम हैं. बिना जरूरी लेबल, एक्सपायरी की जानकारी और एफएसएसएआई नंबर के खाद्य सामग्री की बिक्री प्रतिबंधित है. इसके बावजूद शाहाबाद क्षेत्र में इन नियमों की खुलेआम अनदेखी किए जाने का आरोप है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के उत्पाद बाजार में पहुंचने से पहले उनकी जांच और गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए. लेकिन यहां लंबे समय से बिना जरूरी जानकारी वाले मसालों की बिक्री जारी है.

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई पर सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग को शिकायत दी जा चुकी है. इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. स्थानीय लोगों का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद विभागीय कर्मचारी दुकानदारों को फोन करते हैं और सैंपल लेने की औपचारिकता पूरी कर चले जाते हैं.

लोगों का सबसे बड़ा सवाल उन सप्लायरों को लेकर है, जो इस तरह की पैकिंग वाला सामान बाजार में पहुंचा रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार अब तक ऐसे बड़े सप्लायरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

कलेक्टर से जांच और कार्रवाई की मांग

शाहाबाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि बाजार में बिक रहे अमानक मसालों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जानी चाहिए.

इसके साथ ही बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के साथ ऐसे सामान की सप्लाई करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से जुड़े इस मामले में प्रभावी जांच होने से ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे कथित खिलवाड़ पर रोक लगाई जा सकेगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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