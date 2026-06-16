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बारां में हाईवे पर ड्राइवर की आंखों में मिर्च डालकर ट्रैक्टर छीना, 1 घंटे बाद MP बॉर्डर से पकड़ लिया

Baran News: बारां के समरानियां के पास NH-27 पर ट्रैक्टर चालक की आंखों में मिर्च डालकर ट्रैक्टर और मोबाइल लूट लिया गया. केलवाड़ा पुलिस ने महज एक घंटे में कार्रवाई करते हुए MP बॉर्डर से एक आरोपी कैलाश जाटव को गिरफ्तार कर लूटा हुआ स्वराज ट्रैक्टर बरामद कर लिया.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jun 16, 2026, 11:00 AM|Updated: Jun 16, 2026, 11:00 AM
बारां में हाईवे पर ड्राइवर की आंखों में मिर्च डालकर ट्रैक्टर छीना, 1 घंटे बाद MP बॉर्डर से पकड़ लिया
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में नेशनल हाईवे-27 पर ट्रैक्टर लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. समरानियां कस्बे के निकट बालाचार तिराहे के पास रविवार रात बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसका ट्रैक्टर और मोबाइल फोन लूट लिया. घटना की सूचना मिलते ही केलवाड़ा थाना पुलिस सक्रिय हो गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया.

पीड़ित चालक ने दी घटना की जानकारी

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पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के अनुसार, रविवार रात करीब 10 बजे खिरिया कस्बा थाना क्षेत्र के निवासी ट्रैक्टर चालक कमलेश भील से लूट की सूचना मिली थी. वारदात के बाद पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का जायजा लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने शुरू किया पीछा

सूचना मिलते ही केलवाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पीड़ित चालक को साथ लेकर पुलिस ने संभावित भागने के रास्तों पर तलाशी अभियान चलाया. पुलिस टीम नारायणखेड़ा और सिरसोद के रास्ते मध्य प्रदेश सीमा की ओर बढ़ी, जहां बदमाशों के भागने की आशंका थी.

ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों का मिला सहयोग

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने स्थानीय स्तर पर भी सक्रियता दिखाई. सिरसोदकलां गांव में सीएलजी सदस्यों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया गया. इसके साथ ही राजस्थान-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाकर घेराबंदी की गई, ताकि आरोपी सीमा पार नहीं कर सकें.

एमपी बॉर्डर से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की घेराबंदी के दौरान बॉर्डर क्षेत्र में लूटे गए ट्रैक्टर को रुकवाया गया. कार्रवाई के दौरान कैलाश जाटव निवासी बधुरिया, जिला गुना (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया स्वराज ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया.

फरार साथियों की तलाश जारी

प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि पुलिस की कार्रवाई देखकर उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

त्वरित कार्रवाई से बड़ा खुलासा

केलवाड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई और स्थानीय लोगों के सहयोग से महज एक घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा हो गया. पुलिस अब मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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