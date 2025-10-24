Baran News: मांगरोल में विवाहिता ने दी जान, ससुराल पर दहेज का आरोप

Rajasthan News: बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता सोनल मेघवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
Baran News: बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा नामक गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विवाहिता सोनल मेघवाल उम्र 23 वर्ष पिता राजेंद्र मेघवाल निवासी किशनगंज थाना क्षेत्र के महराता गांव की रहने वाली थी. जिसका विवाह मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव निवासी आशीष मेघवाल से 2 वर्ष पूर्व हुआ था .
इसका विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था . उसके बाद से ही विवाहिता के ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित करते आ रहे थे . इस बीच में पीहर पक्ष वालों के द्वारा विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष से समझाईश भी की गई.लेकिन विवाहिता के द्वारा अपने ससुराल में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.
इसके पश्चात ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता को उपचार के लिए मांगरोल अस्पताल लाया गया. लेकिन विवाहिता का व मांगरोल अस्पताल में पीहर पक्ष वालों को लावारिस हालत में मिला. जिसकी सूचना पति आशीष के द्वारा मृतक के पिता को दी गई थी.
सूचना पर मांगरोल पुलिस मौके पर पहुंची व महिला के शव को बारां जिला अस्पताल लाया गया. पुलिस के द्वारा विवाहिता का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है . वहीं पीहर पक्ष के परिजनों ने विवाहिता पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है . मांगरोल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
