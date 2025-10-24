Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Baran News: मांगरोल में विवाहिता ने दी जान, ससुराल पर दहेज का आरोप

Rajasthan News: बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता सोनल मेघवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 01:20 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

SDM Chotu Lal Sharma: थप्पड़बाज SDM का खुला एक और कांड, छोटू लाल शर्मा का विवादों से है जय-वीरू जैसा याराना, पढ़ें और क्या-क्या किया?
7 Photos
rajasthani viral video

SDM Chotu Lal Sharma: थप्पड़बाज SDM का खुला एक और कांड, छोटू लाल शर्मा का विवादों से है जय-वीरू जैसा याराना, पढ़ें और क्या-क्या किया?

जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस
8 Photos
Rajasthan trending

जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस

क्या आप जानते हैं किस मुगल शासक ने की थी अपनी सगी बेटी से शादी!
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं किस मुगल शासक ने की थी अपनी सगी बेटी से शादी!

राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे
8 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे

Baran News: मांगरोल में विवाहिता ने दी जान, ससुराल पर दहेज का आरोप

Baran News: बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा नामक गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विवाहिता सोनल मेघवाल उम्र 23 वर्ष पिता राजेंद्र मेघवाल निवासी किशनगंज थाना क्षेत्र के महराता गांव की रहने वाली थी. जिसका विवाह मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव निवासी आशीष मेघवाल से 2 वर्ष पूर्व हुआ था .

इसका विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था . उसके बाद से ही विवाहिता के ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित करते आ रहे थे . इस बीच में पीहर पक्ष वालों के द्वारा विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष से समझाईश भी की‌ गई.लेकिन विवाहिता के द्वारा अपने ससुराल में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

इसके पश्चात ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता को उपचार के लिए मांगरोल अस्पताल लाया गया. लेकिन विवाहिता का व मांगरोल अस्पताल में पीहर पक्ष वालों को लावारिस हालत में मिला. जिसकी सूचना पति आशीष के द्वारा मृतक के पिता को दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना पर मांगरोल पुलिस मौके पर पहुंची व महिला के शव को बारां जिला अस्पताल लाया गया. पुलिस के द्वारा विवाहिता का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है . वहीं पीहर पक्ष के परिजनों ने विवाहिता पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है . मांगरोल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news