Baran News: मांगरोल में विवाहिता ने दी जान, ससुराल पर दहेज का आरोप

Baran News: बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा नामक गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विवाहिता सोनल मेघवाल उम्र 23 वर्ष पिता राजेंद्र मेघवाल निवासी किशनगंज थाना क्षेत्र के महराता गांव की रहने वाली थी. जिसका विवाह मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव निवासी आशीष मेघवाल से 2 वर्ष पूर्व हुआ था .

इसका विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था . उसके बाद से ही विवाहिता के ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित करते आ रहे थे . इस बीच में पीहर पक्ष वालों के द्वारा विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष से समझाईश भी की‌ गई.लेकिन विवाहिता के द्वारा अपने ससुराल में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

इसके पश्चात ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता को उपचार के लिए मांगरोल अस्पताल लाया गया. लेकिन विवाहिता का व मांगरोल अस्पताल में पीहर पक्ष वालों को लावारिस हालत में मिला. जिसकी सूचना पति आशीष के द्वारा मृतक के पिता को दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना पर मांगरोल पुलिस मौके पर पहुंची व महिला के शव को बारां जिला अस्पताल लाया गया. पुलिस के द्वारा विवाहिता का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है . वहीं पीहर पक्ष के परिजनों ने विवाहिता पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है . मांगरोल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-