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बारां के आदिवासी इलाके में 500-700 रुपए में पानी खरीदने की मजबूरी

Baran News :बारां के आदिवासी इलाके में अभी से जल संकट गहरा गया है. देवरी में सहरिया जनजाति के लोग खासे परेशान है. पानी 500-700 रूपए में हर महीने खरीदना पड़ रहा है.

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 16, 2026, 09:20 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 09:20 AM IST

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बारां के आदिवासी इलाके में 500-700 रुपए में पानी खरीदने की मजबूरी

Baran News : बारां जिले के देवरी में सरकार का हर घर नल, हर घऱ जल का दावा फेल होता दिख रहा है. ठेकेदारों की मनमानी के चलते सहरिया बहुल इस आदिवासी अंचल में गर्मी की आहट के साथ ही जल संकट गहराने लगा है.

दोहरी मार झेल रही जनजाति की महिलाएं

हालात ये हैं कि कस्बे की पुरानी बस्ती और सहरिया कॉलोनी के लोग प्यास बुझाने के लिए अभी से एक किलोमीटर दूर कुओं से पानी लाने लगे हैं.रबी की फसल की कटाई और खेती की काम जोरों पर है. ऐसे में घर की महिलाओं को खेती के साथ ही पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है.

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जल जीवन मिशन का कोई फायदा नहीं

इस आदिवासी इलाके में जल जीवन मिशन की धरातल पर स्थिति बेहद निराशाजनक है. कई मोहल्लों में पाइपलाइन तो बिछादी गयी है लेकिन सिर्फ नल लगाकर इतिश्री कर दी गयी.हद ये ही मुख्य बाजार में नलों से पानी बेकार में टपक रहा है लेकिन दूसरे इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं.

500 से 700 रुपए में पानी की खरीद

इलाके में जो आर्थिक रूप से सक्षम है तो निजी कुओं से 500 से 700 रुपए प्रतिमाह देकर पानी खरीद लेते हैं. जो नहीं है उनके लिए सफर मुश्किल भरा रहता है.

बारिश में बह गयी थी मेन पाइप लाइन

दरअसल बारिश के दिनों में कुनू नदी के उफान के चलते सहरोल तलहटी तालाब से आने वाली मुख्य पाइपलाइन बह गयी थी. चार महीने बीत चुके हैं लेकिन विभाग ने 2-3 किमी तक क्षतिग्रस्त पड़ी इस पाइपलाइन को दुबारा दुरुस्त करने की जहमत ही नहीं उठाई है. जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है.

क्या है सहरिया जनजाति ?

राजस्थान में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से बारां के किशनगंज और शाहबाद में निवास करती है. ये जनजाति वनवासी है जो अपनी समृद्ध संस्कृति सहराना और सीताबाड़ी मेल के लिए भी जाने जाते है. ये खेती और कत्था बनाने में कुशल माने जाते हैं.

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