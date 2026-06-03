/आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

Baran News : बारां के समरानियां कस्बे के पास ढिकवानी गांव के आदिवासी किसान तालाब पेटे में करीब 50 साल से तरबूज - खरबूजे की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. इस तालाब से रबी में खेतों में नहर के जरिए सिंचाई होती है, जबकि गर्मी के मौसम में 150 किसान परिवार तीन महीने की मेहनत से 1 से 2 लाख रुपए तक कमाई कर लेते हैं.

बारिश के मौसम में ढिकवानी गांव का ये तालाब पानी से लबालब भर जाता है. जिसका भराव क्षेत्र करीब 400 बीघा है. बारिश के बाद किसान नहर से पानी खेतों तक ले जाते हैं. इसी पानी से रबी की फसलों की सिंचाई होती है. गेहूं, सरसों, चना, धनिया की पैदावार बढ़ती है. रबी की सिंचाई के बाद तालाब का पानी कम होता है. कई बार तालाब खाली भी हो जाता है. तब करीब 150 किसान परिवार तालाब की खाली जमीन पर तरबूज और खरबूजे की बुवाई करते हैं.

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तालाब की नमी वाली मिट्टी में फसल बिना अतिरिक्त पानी के अच्छी पैदावार देती है. जिससे किसान 1-2 बीपा के छोटे स्कमे में ही करीब 3 महीने मेहनत कर 1 से 2 लाख रुपए तक कमा लेते हैं.

किसानों के मुताबिक इस तालाब की मिट्टी में उगे तरबूज और खरबूजे में खुशबू और मिठास ज्यादा होती है. इसी वजह से स्थानीय बाजार के साथ शिवपुरी और कोलारस तक मांग रहती है. लोग दूर-दूर से खरीदने आते हैं.

आदिवासी महिला किसान राजक्ती सहरिया ने बताया कि 3 माह की मेहनत में तरबूज की फसल तैयार हो जाती है. जून तक फसल खत्म हो जाती है. कम समय में अच्छा मुनाफा मिल जाता है.

जून के बाद बारिश शुरू होते ही तालाब फिर भर जाता है. इसके साथ अगला चक्र शुरू हो जाता है. किसान बिना आधुनिक और खचर्चीले साधनों के प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर खेती कर रहे हैं.