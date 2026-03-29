भैंस की टक्कर से उपजा विवाद, छबड़ा में लाठी-डंडे और गोलीबारी, वीडियो वायरल

Baran Viral Video: बारां जिले में छबड़ा क्षेत्र के जांचारोंडा गांव में एक भैंस की टक्कर को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी तक जा पहुंची.
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Baran Viral Video: राजस्थान के बारां जिले में छबड़ा क्षेत्र के जांचारोंडा गांव में मामूली बात पर उपजा विवाद एक बड़े हिंसक संघर्ष में बदल गया. एक भैंस की टक्कर को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी तक जा पहुंची. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
विवाद की शुरुआत एक भैंस की टक्कर लगने की मामूली बात से हुई थी. दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, जिसने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया. वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं.
वायरल वीडियो के अनुसार, झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से हथियार निकाल लिए गए और फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही छबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
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बारां जिले के अंता में पंजा रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में कस्बे में जिला स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा अपने कौशल, शक्ति और तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया गया. इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशनगंज विधायक ललित मीणा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छिपी हुई प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हौ और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है.
विजयदीप शर्मा काचरी के मार्ग दर्शन में हुई इस प्रतियोगिता में बारां सहित आसपास के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न वजन वर्गों एवं आयु वर्गों में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने कौशल, शक्ति और तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जहां वे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे.
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